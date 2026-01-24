聽新聞
中選會7提名人拜會朝野黨團 傳綠營對游盈隆有雜音

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰劉懿萱／台北報導
行政院秘書長張惇涵（右四）昨天率中選會委員被提名人黃文玲（右起）、副主委被提名人胡博硯、委員被提名人陳宗義、主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇子喬、蘇嘉宏前往立法院，拜會朝野黨團。記者陳正興／攝影
行政院秘書長張惇涵昨率七名中選會被提名人拜會立院朝野黨團，其中被提名中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆因多次砲轟民進黨，引發綠營雜音。張惇涵呼籲朝野能理性審查。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表態支持行政院名單。藍黨團盼依法行政；白黨團則說，盼被提名人及早回覆民眾黨問卷。

行政院去年提名游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另五位委員被提名人為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義；國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏；民眾黨推薦東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵昨拜會民進黨團前受訪表示，距離年底九合一大選及公投綁大選剩下十個月，行政院這次徵求各黨團，提出跨黨派兼具理論、實踐的七位被提名人，希望朝野能為年底的選務推動順暢，在接下來的議事程序理性討論且如期審查，希望都能夠過關。

由於游盈隆因多次砲轟民進黨，傳出綠營有雜音。鍾佳濱昨表態，民進黨團支持行政院名單，立法院將在下周啟動中選會委員被提名人的審查程序，推算審查報告將在二月十二日、最快投票日應在二月十三日，不過一切都要看開議日期定於何時；不過，既然中選會被提名人都已經拜會各黨團，自然就期待盡快審查、盡快通過。

國民黨團總召傅崐萁表示，希望審查過程中，所有被提名人能夠在立法院本於專業也本於誠實，若有機會經由國會的同意擔任國家重大名器的職位，為國為民，謹守中華民國所有制度上的底線，不只要尊重中華民國的法治，更要依法行政。

民眾黨主席黃國昌昨表示，內政委員會下周將安排審查中選會人選，希望被提名人及早回覆民眾黨問卷，讓委員能研習，問卷內容包含對國內移轉投票看法等。雖然民眾黨團二月一日起部分立委換血，但民眾黨團在人事同意權投票前，會討論後做出一致決定。

游盈隆表示，希望能獲跨黨派一致支持。另針對不在籍投票，游盈隆說，這是台灣民主發展過程中必經的歷程，社會相當關注不在籍投票，事實上許多先進國家也都採取不在籍投票，但台灣從來沒有採取過，樂見其成，但也要非常謹慎以對。

