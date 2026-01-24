聽新聞
專家：烏克蘭軍事助陸留後患 我應要求道歉

聯合報／ 記者洪哲政李人岳／台北報導
烏克蘭總統澤倫斯基公開點名台灣電子零組件流入俄羅斯軍工體系。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基公開點名台灣電子零組件流入俄羅斯軍工體系。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基公開點名台灣電子零組件流入俄羅斯軍工體系，旅美的台海安全研究中心主任梅復興昨日表示，台灣也應強烈要求烏克蘭，為其過去近乎無上限地供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，協助中共如今軍力嚴重威脅印太區域安全的行為而道歉。

梅復興昨日透過臉書貼文表示，賴總統回應得很好，但他建議，我同時也應強烈要求烏克蘭為其過去卅餘年來近乎無上限、甚至無下限地供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，從而協助中共成為如今軍力嚴重威脅印太區域安全的行為嚴正道歉，烏克蘭應保證並立刻做出具體改正舉措。

中華戰略學會資深研究員張競在臉書公開貼文寫道：「烏克蘭總統其實也不要那麼盛氣凌人指責台灣，澤倫斯基要不要先為將瓦良格號以及野牛級氣墊船賣給北京道歉呢？」直指過去烏克蘭向中國出售軍事技術，例如被修復改裝成中國大陸第一艘航空母艦「遼寧號」的「瓦良格號」，以及兩棲登陸用的野牛級氣墊船，都助長中國軍力擴張。質疑烏克蘭卻忽略歷史脈絡，以莫名的道德立場指責台灣，缺乏反思自身對中國軍事輸出的責任。

淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，包括中共的殲十五系列艦載戰鬥機等，中共一連串太空科技、火箭科技，船舶與戰車使用的燃氣渦輪引擎等先進科技，都得到來自烏克蘭的許多協助，除了提供圖紙外，中國大陸也引進相當多烏克蘭籍科學家作為顧問，促進中共在軍工科技領域的長足進展。目前中共海軍主力的○五二、○五五系列驅逐艦，所使用的CGT二五○○○燃氣渦輪主機，便是由中共出資、烏克蘭技術合作。

林穎佑分析，站在台灣的角度，台灣與國際上有非常多國際貿易活動，出口相當多各類產品與技術到各國，例如民用無人機和新型工具等，也不一定知道最終的使用對象。

他提醒，澤倫斯基此次不無可能藉著批評台灣的舉動，爭取中國大陸的關注與支持，甚至進一步介入調停烏俄之間的僵局，這也是我方要注意提防的。

