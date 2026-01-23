美參議員加列戈：賴總統提出的國防預算規劃 獲美國國會高度關注

賴清德總統今接見美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego，另譯蓋耶哥）訪問團，加列戈致詞時表示，賴總統提出的國防預算規畫，已在美國國會獲得高度關注。台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。

賴總統致詞時表示，台灣是世界的台灣，是印太和平穩定的樞紐，更是國際社會負責任的一員，愛好和平、也有決心堅定維護現狀。近期中國持續增加在台海周邊以及區域內的軍事行動，搭配經濟、軍事、外交脅迫，以及認知作戰、法律戰等各種手段提高對台壓力，同時引發區域內其他國家的不安，這並非一個負責任大國應有的作為。

賴總統指出，面對威權國家的威脅，台灣不斷提升自我防衛能力，確保區域和平穩定，因為深知台灣必須展現自我防衛的決心，才能獲得其他國家協助。因此去年提出400億美元國防特別預算案，預計分8年落實，要擴大投資台灣國防產業，發展尖端科技，加速打造「台灣之盾」。

賴總統強調，台灣將持續以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主生活方式，也期盼國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。

賴總統說，在經濟方面，台灣與美國已完成對等關稅談判，感謝AIT台北辦事處處長谷立言的協助，雙邊也簽署投資備忘錄，相信未來台美之間高科技產業合作將更加密切。尤其加列戈來自亞利桑納州，台積電前往亞利桑納州投資，也是台美產業合作代表性成果，可預見在大鳳凰城地區將有更多半導體的生產與研發設施，亦將持續深化台美關係。

賴總統也提到，誠摯期盼加列戈能協助推動美國國會盡速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。

加列戈表示，針對台灣所處的地緣政治環境，美國國會跨黨派持續支持台灣的主權獨立，以及成為國際社會中負責任的一員，並持續有意義的參與其中，也反對任何形式的公開或暗地脅迫，阻撓其他國家以負責任的方式與台灣往來。

加列戈說，美國樂見台灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展，很高興能為此貢獻心力，也將持續堅定捍衛臺灣的主權與發展空間。