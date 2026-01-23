快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

美參議員加列戈：賴總統提出的國防預算規劃 獲美國國會高度關注

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今接見美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統今接見美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統今接見美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego，另譯蓋耶哥）訪問團，加列戈致詞時表示，賴總統提出的國防預算規畫，已在美國國會獲得高度關注。台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。

賴總統致詞時表示，台灣是世界的台灣，是印太和平穩定的樞紐，更是國際社會負責任的一員，愛好和平、也有決心堅定維護現狀。近期中國持續增加在台海周邊以及區域內的軍事行動，搭配經濟、軍事、外交脅迫，以及認知作戰、法律戰等各種手段提高對台壓力，同時引發區域內其他國家的不安，這並非一個負責任大國應有的作為。

賴總統指出，面對威權國家的威脅，台灣不斷提升自我防衛能力，確保區域和平穩定，因為深知台灣必須展現自我防衛的決心，才能獲得其他國家協助。因此去年提出400億美元國防特別預算案，預計分8年落實，要擴大投資台灣國防產業，發展尖端科技，加速打造「台灣之盾」。

賴總統強調，台灣將持續以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主生活方式，也期盼國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。

賴總統說，在經濟方面，台灣與美國已完成對等關稅談判，感謝AIT台北辦事處處長谷立言的協助，雙邊也簽署投資備忘錄，相信未來台美之間高科技產業合作將更加密切。尤其加列戈來自亞利桑納州，台積電前往亞利桑納州投資，也是台美產業合作代表性成果，可預見在大鳳凰城地區將有更多半導體的生產與研發設施，亦將持續深化台美關係

賴總統也提到，誠摯期盼加列戈能協助推動美國國會盡速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。

加列戈表示，針對台灣所處的地緣政治環境，美國國會跨黨派持續支持台灣的主權獨立，以及成為國際社會中負責任的一員，並持續有意義的參與其中，也反對任何形式的公開或暗地脅迫，阻撓其他國家以負責任的方式與台灣往來。

加列戈說，美國樂見台灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展，很高興能為此貢獻心力，也將持續堅定捍衛臺灣的主權與發展空間。

台美關係 美國 谷立言 賴清德 AIT

延伸閱讀

接見美參議員蓋耶哥 江啟臣盼解決台美雙重課稅問題

賴總統「很清楚」藍白介選嚴重？ 游淑慧酸爆：看得出多不爽陳亭妃

民進黨團：台灣國防要展決心 美方盼各國能自負預算

民眾黨團擬自提軍購特別條例 藍：各種可能性研商中

相關新聞

美參議員加列戈：賴總統提出的國防預算規劃 獲美國國會高度關注

賴清德總統今接見美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego，另譯蓋耶哥）訪問團，加列戈致詞時表示，賴總統提出的國防...

接見美參議員加勒戈 江啟臣盼解決台美雙重課稅問題

立法院副院長江啟臣今天在朝野立委陪同下接見美國聯邦參議員加勒戈。江啟臣說，除了半導體產業的合作，期盼美國可以擴大對台投資...

林佳龍贈勳菲律賓前駐台代表 表彰深化台菲友好貢獻

外交部長林佳龍今天代表政府頒贈「大綬景星勳章」予菲律賓前駐台代表葛若菲，以表彰其任內協助促成菲國政府放寬與台灣交往的若干...

蔡英文想想論壇發布觀測報告 從五大面向建構50項指標助「知中」

由前總統蔡英文創立的「想想論壇」23日發布「2025中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會與政治五大面向，建構出共50...

歐韓戰略對話重申台海和平穩定 外交部歡迎與肯定

外交部今天表示，歐盟與韓國在第2屆歐韓戰略對話，重申台海和平穩定的重要性，外交部對此表示歡迎與肯定，並指出台灣將持續強化...

台灣被澤倫斯基控「提供俄羅斯電子零組件」 經濟部：早已無出口俄國

烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣提供電子零組件給俄國使用，經濟部回應表示，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。