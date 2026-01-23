快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

接見美參議員加勒戈 江啟臣盼解決台美雙重課稅問題

中央社／ 台北23日電
立法院副院長江啟臣（右）接見美國聯邦參議院加勒戈（左）訪團，兩人握手合影。記者葉信菉／攝影
立法院副院長江啟臣（右）接見美國聯邦參議院加勒戈（左）訪團，兩人握手合影。記者葉信菉／攝影

立法院副院長江啟臣今天在朝野立委陪同下接見美國聯邦參議員加勒戈。江啟臣說，除了半導體產業的合作，期盼美國可以擴大對台投資，也希望美國國會支持，盡速完成解決台美雙重課稅問題的法案，保障台灣在美投資。

江啟臣今天在國民黨立委陳永康與黃健豪、民進黨立委陳冠廷、台灣民眾黨立委劉書彬等人陪同下，在立法院接見加勒戈（Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥）等一行2人。

江啟臣發言時，先代表立法院及立法院長韓國瑜向加勒戈表達誠摯歡迎，也分享2022年出訪亞利桑那州並親自視察台積電廠房興建的經驗，以及2個月前出訪美國與巴拉圭等情形。

江啟臣說，除了半導體產業的合作，他也期盼美國可以擴大對台投資，特別是在科技轉型與人工智慧領域，促進產業整合，增進兩國經貿互利共榮。此外，近來曾與美方討論機器人與無人機領域的合作，相信此將開創台美合作的新篇章，尤其台灣擁有完整的無人機產業供應鏈，期盼將相關合作具體化。

江啟臣說，從國會交流角度來說，立法院願扮演推動角色，也盼美國國會支持，特別是盡速完成解決台美雙重課稅問題的法案，保障台灣在美投資。

加勒戈表示，此行是繼2018年後再度訪台，深刻感受台美關係更加深厚緊密。台積電的投資不僅重塑了亞利桑那州的產業結構，更帶動當地科技與人工智慧產業蓬勃發展，也樂見漢翔航空工業（AIDC）於亞利桑那州南部有重要布局。

加勒戈指出，美國國會將持續尋求互利互惠的合作模式，他也認同參議院應盡速通過避免雙重課稅的法案，返美後將繼續積極推動，以深化雙邊投資效益。

雙邊交流時，針對美國對台軍售議題，陳永康建議雙方進一步協調免稅等互惠措施，以最大化國防預算效益。

陳冠廷指出，南台灣已設立航太園區，致力於無人機產業發展；面對相關戰略需求，台美若能合作生產，將有助於強化不對稱戰力。

劉書彬關切軍售交付延宕情形，並說目前仍有部分項目未如期抵台，期盼美方能提供相應的配套解決方案。

江啟臣最後表示，人員互訪與國會外交是維繫雙邊關係的基石，期待未來兩國國會能持續深化交流。

美國 台美關係 江啟臣 立法院 亞利桑那州 台積電

延伸閱讀

姐弟之爭！江啟臣海線大反攻 昨挺進巨大尾牙今晨清水市場發春聯

台電子零組件流入俄羅斯軍工體系 陳冠廷籲國安會、經濟部徹查

國民黨台中市長姊弟之爭 他分析「楊瓊瓔為什麼不退」2大關鍵原因

江啟臣和楊瓊瓔擁護者網內互打？支持者籲：槍口對外

相關新聞

美參議員加列戈：賴總統提出的國防預算規劃 獲美國國會高度關注

賴清德總統今接見美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego，另譯蓋耶哥）訪問團，加列戈致詞時表示，賴總統提出的國防...

接見美參議員加勒戈 江啟臣盼解決台美雙重課稅問題

立法院副院長江啟臣今天在朝野立委陪同下接見美國聯邦參議員加勒戈。江啟臣說，除了半導體產業的合作，期盼美國可以擴大對台投資...

林佳龍贈勳菲律賓前駐台代表 表彰深化台菲友好貢獻

外交部長林佳龍今天代表政府頒贈「大綬景星勳章」予菲律賓前駐台代表葛若菲，以表彰其任內協助促成菲國政府放寬與台灣交往的若干...

蔡英文想想論壇發布觀測報告 從五大面向建構50項指標助「知中」

由前總統蔡英文創立的「想想論壇」23日發布「2025中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會與政治五大面向，建構出共50...

歐韓戰略對話重申台海和平穩定 外交部歡迎與肯定

外交部今天表示，歐盟與韓國在第2屆歐韓戰略對話，重申台海和平穩定的重要性，外交部對此表示歡迎與肯定，並指出台灣將持續強化...

台灣被澤倫斯基控「提供俄羅斯電子零組件」 經濟部：早已無出口俄國

烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣提供電子零組件給俄國使用，經濟部回應表示，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。