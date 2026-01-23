接見美參議員加勒戈 江啟臣盼解決台美雙重課稅問題

立法院副院長江啟臣今天在朝野立委陪同下接見美國聯邦參議員加勒戈。江啟臣說，除了半導體產業的合作，期盼美國可以擴大對台投資，也希望美國國會支持，盡速完成解決台美雙重課稅問題的法案，保障台灣在美投資。

江啟臣今天在國民黨立委陳永康與黃健豪、民進黨立委陳冠廷、台灣民眾黨立委劉書彬等人陪同下，在立法院接見加勒戈（Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥）等一行2人。

江啟臣發言時，先代表立法院及立法院長韓國瑜向加勒戈表達誠摯歡迎，也分享2022年出訪亞利桑那州並親自視察台積電廠房興建的經驗，以及2個月前出訪美國與巴拉圭等情形。

江啟臣說，除了半導體產業的合作，他也期盼美國可以擴大對台投資，特別是在科技轉型與人工智慧領域，促進產業整合，增進兩國經貿互利共榮。此外，近來曾與美方討論機器人與無人機領域的合作，相信此將開創台美合作的新篇章，尤其台灣擁有完整的無人機產業供應鏈，期盼將相關合作具體化。

江啟臣說，從國會交流角度來說，立法院願扮演推動角色，也盼美國國會支持，特別是盡速完成解決台美雙重課稅問題的法案，保障台灣在美投資。

加勒戈表示，此行是繼2018年後再度訪台，深刻感受台美關係更加深厚緊密。台積電的投資不僅重塑了亞利桑那州的產業結構，更帶動當地科技與人工智慧產業蓬勃發展，也樂見漢翔航空工業（AIDC）於亞利桑那州南部有重要布局。

加勒戈指出，美國國會將持續尋求互利互惠的合作模式，他也認同參議院應盡速通過避免雙重課稅的法案，返美後將繼續積極推動，以深化雙邊投資效益。

雙邊交流時，針對美國對台軍售議題，陳永康建議雙方進一步協調免稅等互惠措施，以最大化國防預算效益。

陳冠廷指出，南台灣已設立航太園區，致力於無人機產業發展；面對相關戰略需求，台美若能合作生產，將有助於強化不對稱戰力。

劉書彬關切軍售交付延宕情形，並說目前仍有部分項目未如期抵台，期盼美方能提供相應的配套解決方案。

江啟臣最後表示，人員互訪與國會外交是維繫雙邊關係的基石，期待未來兩國國會能持續深化交流。