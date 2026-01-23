蔡英文想想論壇發布觀測報告 從五大面向建構50項指標助「知中」

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文。記者曾原信／攝影
由前總統蔡英文創立的「想想論壇」23日發布「2025中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會與政治五大面向，建構出共50項觀測指標，盼以一套長期、系統性的架構協助產官學研界瞭解中國內部情勢趨向。想想論壇強調，「知中」就從客觀分析開始。

「2025中國觀測報告」由想想論壇與台大政治系副教授陶儀芬合作，在過去一年，邀集國內外長期關注中國政經議題的學者專家座談，組成「中國觀測小組」，廣泛蒐集中國政治、經濟與社會統計數據，並參考世界主要智庫分析報告，透過反覆討論與嚴謹推敲，歸納出50項觀測指標，作為長期追蹤中國內部穩定度與風險變化的基礎。

想想論壇表示，過去一年中國政經局勢發生劇烈變化，這份報告領先於多數海外機構，將政治面與社會面列為核心分析對象，除了經濟，也用客觀數據指標來追蹤中國社會與政治發展趨勢。尤其台灣在語言、地理與長期研究經驗上的優勢，能夠更細緻地掌握中國各項數據背後的社會情緒與政治脈絡，補足國際研究在質化分析上的不足。因此，「2025中國觀測報告」也同步推出英文版本，將與國際智庫與國際政策社群進行更廣泛、深入的交流。

想想論壇指出，這份報告定位為初探式研究，主要內容包括分析中國經濟「內冷外熱」趨勢及中國政府持續「重生產、輕消費」的政策路線，期待透過持續的修正與對話，讓這套觀測架構更成熟、更精確，以提供各界長期追蹤參考。中英文完整報告已刊載在想想論壇網站，供各界下載參考。

想想論壇強調，報告內的指標數據，僅呈現目前一個時間的切面，未來將持續追蹤觀察、滾動更新。此外，由於中國體制特殊，一方面社會由下而上的動能較受壓抑，另一方面國家整體對風險抑制、延後而轉化的韌性則可能較強，在觀測這些指標趨勢變化時，不應輕易妄下結論。

報告作者群除計畫主持人陶儀芬外，包含前金融研訓院院長黃崇哲、國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣。小組顧問包括台大經濟系教授林明仁、中研院社會所研究員陳志柔、台大經濟系教授樊家忠、政大財管系副教授盧敬植等。此外，為更求嚴謹周全，報告初稿完成後亦邀請中研院政治所研究員蔡文軒、致理科技大學國貿系副教授張弘遠、台經院研究員陳華昇提供外部意見。

「想想論壇」23日發布「2025中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會與政治五大面向，建構出共50項觀測指標。圖／擷取自想想論壇
想想論壇 蔡英文 國家安全 中研院

