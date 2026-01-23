民進黨團：台灣國防要展決心 美方盼各國能自負預算

外媒報導指出，台灣的政治僵局阻礙總統賴清德大幅增加軍費的計畫，華府可能擴大對在野黨的施壓力道。民進黨立法院黨團今天表示，台灣國防要自己展現決心，美方發言是期待各國都能負擔自己國防預算，相信會持續與朝野溝通，政府也會努力。

行政院提出8年新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」一再遭到在野黨阻撓，無法在立法院交付審查。根據紐約時報報導指出，儘管美國總統川普敦促台灣為自身防務承擔更多責任，以抵禦中國可能的入侵行動，但台灣的政治僵局阻礙了賴總統大幅增加軍費的計畫，華府可能擴大對在野黨的施壓力道。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，台灣的國防要自己展現決心，國防特別條例為什麼會需要在立法院討論，因為任何國家的國防都要有全民共識，要朝野一致支持，在特別條例審查後，詳細的內容項目、規模、期程及財源，也要立法院慎重討論，最後才能定案。

鍾佳濱說，美方的發言是期望各國都要能夠負擔起自己國防預算，美國也會全力支持。尤其是在先進武器供應上，美方跟台灣有密切磋商。他相信為了尋求朝野共識，美方未來會持續努力，同樣的政府也要努力。

至於民眾黨團將提出黨版的特別條例，鍾佳濱指出，有任何的條例版本，進入立法院討論是好事。不過，民進黨團也希望民眾黨團能趕快澄清有關涉嫌竊取或洩漏國防機密，避免未來提出時，被外界認為有涉及國防機密洩露後的成果，衷心希望朝野在強化台灣國防，不應有任何竊取或宣洩國家機密的行為，也希望司法機關趕快調查，讓相關法案能順利進行審查。

此外，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨天出席國防安全研究院講座時表示，在美國總統川普領導下，美國正採取務實路線，但「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力。

鍾佳濱說，空氣也不是免費的，何況是自由，台灣安全需要大家努力維護。美方提醒，不只是針對台灣，也是針對所有的民主盟邦。因為美國長期以來都是民主盟邦最堅定的支持力量，這是互相的，「天下沒有白吃的午餐」，空氣跟自由同樣珍貴，要自己付出代價，相信民眾都了解這個道理。