快訊

台股盤中、收盤再創新高 收31,961點、上漲215點 台積電小漲10元

下午1時41分宜蘭縣近海規模4.2淺層地震 最大震度3級

貢寮汽車墜河！深5米水淹一半兄弟受困 駕駛送醫不治、1輕傷

專家：台灣應要求烏克蘭 為供應北京關鍵軍事技術道歉

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會發表演說。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇（WEF）年會發表演說。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基公開點名台灣電子零組件流入俄羅斯軍工體系，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天反譏，台灣也應強烈要求烏克蘭為長期供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，使中共成為軍力嚴重威脅印太區域安全的行為而道歉。

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演時，重砲抨擊歐洲盟友，認為歐洲內部分裂，無法在全球議題發揮真正影響力，也點名包含台灣在內的電子零件流向俄國，質疑國際社會未能有效阻止相關企業供應關鍵零組件，讓俄方得以延續戰爭。

賴清德總統今天回應表示，願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。

梅復興今天透過臉書表示，賴總統回應得很好，但同時也應強烈要求烏克蘭要為其過去30餘年來近乎無上限 、甚至無下限地供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，從而協助中共成為如今軍力嚴重威脅印太區域安全的行為嚴正道歉，保證並立刻做出具體的改正舉措。

烏克蘭 北京 俄羅斯

延伸閱讀

阿聯將舉辦烏俄美三方會談 聚焦烏克蘭戰事

又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

川普嗆俄烏不談和平就是「愚蠢」！ 預計22日會晤澤倫斯基

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

相關新聞

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

1.25兆元軍購特別預算卡關，國民黨、民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立院，對此進行國情報告說明。立法院今舉行院會，該...

民進黨年終1.5個月 徐國勇：尾牙會讓每個人都有滿意的紅包

歲末年終，傳出民進黨今年維持發放1.5個月年終獎金，民進黨秘書長徐國勇今天表示，財務部還沒把公文給他，但他強調，「我們會...

黃國昌立委任期剩6天被綠送紀律委員會 吳思瑤：該算的帳還是要算

民進黨立院黨團持續緊咬民眾黨立院黨團總召黃國昌「攜出機密會議文件案」，民進黨團今天在立法院會提案，要將黃國昌移送紀律委員...

谷立言稱自由不是免費 張惇涵：提醒鄰居遭竊要鎖門

賴政府提出8年1.25兆國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言支持該筆國防預算，說「自由不是免...

拚掛名衝論文量難打造出大師 國科會喊重質卻給不起資源

台灣學界過去衝論文數量的政策，練出一群「學匠」，無法創造一位「大師」，更衍生不少掛名亂象。頂大教授規定學生使用某種「儀器」所做的研究都要掛他的名字、指導教授暗示學生，論文都要掛他為「第一作者」，不然很難畢業。當國科會主委吳誠文直言台灣應回歸看學者貢獻時，有沒有想過國科會就給那微薄的研究經費，還要追求廣度與深度，是天大的笑話。

專家：台灣應要求烏克蘭 為供應北京關鍵軍事技術道歉

烏克蘭總統澤倫斯基公開點名台灣電子零組件流入俄羅斯軍工體系，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天反譏，台灣也應強烈要求烏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。