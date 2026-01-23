專家：台灣應要求烏克蘭 為供應北京關鍵軍事技術道歉

烏克蘭總統澤倫斯基公開點名台灣電子零組件流入俄羅斯軍工體系，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天反譏，台灣也應強烈要求烏克蘭為長期供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，使中共成為軍力嚴重威脅印太區域安全的行為而道歉。

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演時，重砲抨擊歐洲盟友，認為歐洲內部分裂，無法在全球議題發揮真正影響力，也點名包含台灣在內的電子零件流向俄國，質疑國際社會未能有效阻止相關企業供應關鍵零組件，讓俄方得以延續戰爭。

賴清德總統今天回應表示，願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。

梅復興今天透過臉書表示，賴總統回應得很好，但同時也應強烈要求烏克蘭要為其過去30餘年來近乎無上限 、甚至無下限地供應北京軍備與先進關鍵軍事技術，從而協助中共成為如今軍力嚴重威脅印太區域安全的行為嚴正道歉，保證並立刻做出具體的改正舉措。