陸委會稱未收到準白委李貞秀放棄陸籍證明 黃國昌批成民進黨側翼

民眾黨下會期部分立委換血，其中陸配李貞秀預計於2月遞補民眾黨不分區立委。陸委會副主委梁文傑說，尚未接獲李貞秀放棄中華人民共和國國籍任何證明文件。民眾黨主席黃國昌說，法律怎麼規定就怎麼執行，堂堂陸委會搞得好像民進黨的側翼，令人遺憾。

據民眾黨2024年不分區立委名單，6名立委本月請辭後，預計2月由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀遞補下會期新任民眾黨立委。

梁文傑昨表示，各個主管機關沒有接獲李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，依國籍法第20條規定，就任一年之內必須放棄，怎麼做按照國籍法規定。

黃國昌回應，法律怎麼規定就怎麼執行，陸委會作為一個行政機關，依法行政是最基本的要求，如果有一些事情都還搞得不太清楚，就急著對外面做政治放話或攻擊，堂堂的陸委會搞得好像民進黨的側翼，令人遺憾的。