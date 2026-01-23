賴瑞隆批藍白卡地方建設 柯志恩：應向高雄軍警消及眷屬道歉

今年度中央政府總預算案持續陷僵局，藍白擬先放行部分重要民間預算，民進黨立委賴瑞隆等今上午舉行記者會指無法化解整體總預算停滯的結構性困境，也無法回應地方政府當前面臨的建設需求與治理風險。國民黨立委柯志恩批做賊喊捉賊，民進黨立委不監督行政院糾正違法，甚至投票反對新興計畫抽出審議，還回頭情勒在野黨，這不是失職，什麼才是失職？

國民黨、民眾黨等日前在立法院會提出「115年度總預算案新興資本支出及新增計畫動支案」，自總預算中抽出38項新興新增計畫，金額合計約新台幣718億元，並逕付二讀交付協商。對此，民進黨立委邱志偉、賴瑞隆與許智傑舉行記者會指出，僅針對部分預算先行處理，無法化解整體總預算停滯的結構性困境，也無法回應地方政府當前面臨的建設需求與治理風險。

柯志恩表示，民進黨立委今日記者會完全是賊喊捉賊。中央政府總預算案之所以無法進入審查，核心問題在於行政院傲慢、違法，拒絕編列軍人加薪、退休警消待遇等立院三讀通過法律預算。 在野黨已經多次公開呼籲，只要行政院依法編列相關預算，中央總預算隨時可以進入審查程序，民進黨立委不監督行政院糾正違法，甚至投票反對新興計畫抽出審議，還回頭情勒在野黨，這不是失職，什麼才是失職？

柯志恩強調，高雄是國軍三軍重鎮，更是眾多退休警消與眷屬居住的家園，賴瑞隆身為已獲民進黨提名的高雄市長參選人，不僅沒有與高雄的軍警消及眷屬站在一起，爭取應有的加薪與退休保障，反而選擇站在違法不編列預算的行政院那邊。賴瑞隆為了政治鬥爭，不惜漠視軍警消權益，這種「黨意至上」的表現，如何能讓市民相信未來他能捍衛高雄人的利益？賴瑞隆應向高雄軍警消及眷屬道歉。

柯志恩指出，另根據立法院預算中心資料，今年度總預算3兆350億元中，高達9成（約2兆7358億元）完全不受審議進度影響，可由政府依法動支。在野黨甚至已經釋出善意，提出將急迫性的新興計畫預算抽出先行處理，民進黨卻不斷反對，證明他們口中的「高雄建設延宕」完全是編造出來的假象，目的就是要把中央總預算當成選舉的「相罵本」，掩蓋行政院的違法與失能。

柯志恩強調，大林蒲是賴瑞隆的選區，大林蒲人等了這麼多年，遷村進度嚴重延宕，且行政院在2019年就已核定新材料園區計畫，卻在此時才編經費，賴瑞隆身為選區立委，不向中央好好追究責任，竟有臉把這個責任推給她？

柯志恩表示，賴瑞隆應回歸民意代表的職責，發揮監督功能，要求行政院盡速補齊軍警消相關預算，不要為了自己的選情，在國會大玩政治數字遊戲，高雄市民要的是一個敢向中央爭取公平權益的市長，而不是一個只會幫中央擦脂抹粉、情勒地方的傳聲筒。