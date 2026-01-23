只說做完這屆立委、沒說卸任總召 柯建銘：我會去登記

民進黨立院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，民進黨團總召柯建銘是否再續任受關注。柯建銘今天今天在立法院議場受訪連說兩次，「我會去登記」。

柯建銘在去年發起大罷免，最終以「大失敗」收場，老柯也成為民進黨內追究責任戰犯，連賴清德總統都喊出民進黨團應該改組，但最終柯建銘挺過了逼宮危機，在立院本會期續任總召。朝野協商時，在野黨立委發言前還先道恭喜，「恭喜柯總召成功戰勝了賴主席」。

如今柯建銘是否能保住「永遠的柯總召」頭銜話題再起，柯建銘日前表示，「這屆做完了，我也即將離開立法院」，但對於這屆立委卸任前，是否繼續爭取擔任總召一職，當時並未鬆口。

依據民進黨內規，不分區立委僅能連任一次。柯建銘在2008年到2016年2屆不分區立委任期結束後，於2016年回新竹市選區參選區域立委並勝選，再於2020年及2024年被提名為不分區立委。若無其他因素，2028年回鄉再次參選區域立委，機會不大。