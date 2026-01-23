只說做完這屆立委、沒說卸任總召 柯建銘：我會去登記
民進黨立院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，民進黨團總召柯建銘是否再續任受關注。柯建銘今天今天在立法院議場受訪連說兩次，「我會去登記」。
柯建銘在去年發起大罷免，最終以「大失敗」收場，老柯也成為民進黨內追究責任戰犯，連賴清德總統都喊出民進黨團應該改組，但最終柯建銘挺過了逼宮危機，在立院本會期續任總召。朝野協商時，在野黨立委發言前還先道恭喜，「恭喜柯總召成功戰勝了賴主席」。
如今柯建銘是否能保住「永遠的柯總召」頭銜話題再起，柯建銘日前表示，「這屆做完了，我也即將離開立法院」，但對於這屆立委卸任前，是否繼續爭取擔任總召一職，當時並未鬆口。
依據民進黨內規，不分區立委僅能連任一次。柯建銘在2008年到2016年2屆不分區立委任期結束後，於2016年回新竹市選區參選區域立委並勝選，再於2020年及2024年被提名為不分區立委。若無其他因素，2028年回鄉再次參選區域立委，機會不大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言