認同「自由不是免費」 黃國昌：花錢買武器總應拿到吧？

美國在台協會AIT處長谷立言昨表態支持1.25兆元國防特別預算，並說自由不是免費。民眾黨主席黃國昌今被問是否感受到美方壓力？對此，他回應完全不會有任何壓力，認同自由不是免費的這句話，「但我們花錢買的東西總應該拿到吧？」

黃國昌今在黨團記者會上，被問及谷立言昨喊話「自由不是免費」，民眾黨會不會感受到美方催促壓力？他說，台灣是一個民主法治的國家，在民主體制內尊重民主國家內部機制，相信美國是一個傳統的老牌民主國家，對這件事情應該非常了解，所以民眾黨團完全不會有任何的壓力，還說自己從華府一趟回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣就會有任何的壓力？

黃國昌強調，他們負責對象就是選民、負責的對象是台灣人民到底怎麼想及台灣人民最大的利益。至於說谷立言說「自由不是免費的」，這句話說的當然沒錯，這也是為什麼台灣人民花這麼多錢買軍購。但台灣人民花這麼多錢買軍購，花錢買的東西總應該拿到吧？沒有拿到這些武器是要怎麼提升國防戰力？但到底台灣只要付錢就好了，付完錢就提升台灣的國防戰力，還是要拿到武器才能提升台灣國防戰力？

媒體也詢問關於民眾黨團1.25兆軍購條例版本何時出爐？黃國昌說，這周末他們會再進行一次內部諮詢會議，邀請陸海空軍的專家共同來參與。但在時程上他還在等賴清德總統回應。行政院長卓榮泰一開始叫陣，叫陣後又自己龜縮回去，所以他公開邀請賴清德總統來公開辯論。

黃國昌說，如果多數的台灣人民認為賴總統講的有道理的話，民眾黨團8票，他以黨主席的身分保證支持行政院版。但目前為止還沒有聽到賴總統回應，賴總統或許可以先思考一下，要不要爭取一下，透過公開辯論的方式，讓台灣人民一起做最後的裁判。民眾黨有自己步調，會按照相關的程序進行。