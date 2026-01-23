藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會議上午在議場舉行，由立法院長韓國瑜主持。記者陳正興／攝影
1.25兆元軍購特別預算卡關，國民黨、民眾黨立院黨團提案邀請賴清德總統赴立院，對此進行國情報告說明。立法院今舉行院會，該案今在藍白人數優勢下通過。

行政院日前提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預算達1.25兆元，被在野黨批「天價」。國民黨團、民眾黨團去年12月在立法院分別提案，要求賴清德赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，當時院會依黨團共識，該案逕付二讀並交付協商，民眾黨團於15日下午召集該案協商。但協商全無共識。

立法院會今處理賴清德國情報告案，民眾黨團、國民黨團提出再修正動議。立法院於審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」前，建請賴清德履行2023年12月30日於總統候選人電視辯論會所作承諾：「總統都有義務應立法院的要求到國會進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢」，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。

民進黨團表示異議，全案交表決。在國民黨、民眾黨人數下，以贊成55人，反對51人，通過藍白共提再修正動議，邀請賴清德赴立法院國情報告，並接受立委諮詢。

