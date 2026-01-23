強調十年減煤三成四 民進黨嚴防中火成選戰破口

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
強調十年減煤三成四 民進黨緊守中火主戰場防選戰破口。圖／聯合報系資料照片
環保團體昨天批評，民進黨政府的減煤承諾確定跳票，藍營不排除複製2018地方選戰經驗，猛攻民進黨能源轉型失當，讓台灣人民受苦，繼續「用肺發電」。民進黨人士表示，綠營審慎看待此議題，評估重中之重，會落在台中火力發電廠攻防，將重點論述民進黨執政期間，中火已經減煤了600萬噸以上，已經高達三成四，避免成為選情破口。

民進黨2026台中市長參選人、立委何欣純表示，民進黨中央政府為了讓中火燃煤機組提早除役，也已經規畫了6部的燃氣機組，要全力減煤，更要穩定的供電，這才是負責任的態度。台中人願意就事論事，理性討論、解決問題，反而是台中市長盧秀燕就任7年，透過都市審議的方式，拖延了換氣的15個月，如果没有拖延、卡關，中火更換燃氣機組會更早上線。

民進黨人士表示，中火第一部機組開始發電是在1992年，當時候無論中央或地方，主政的都是國民黨，台中為了配合國家的政策，也為了國家發展只能接受，也做出了長年的犧牲。

民進黨人士指出，為了台中、為了台灣，減煤減汙一定要的，民進黨也會全力支持，近10年來，民進黨執政努力讓台中火力發電廠啟動機組降載機制，也增加了空汙的防制設備。從數據來看，2024年較2014年，已經減煤了600萬噸以上，已經高達三成四，空汙也減排了七成七，且還會再繼續。

民進黨人士說，可預期減煤議題會成為在野黨選戰時標的，勢必泛政治化，但綠營早有備而來，會以最具指標性的中火作為主軸論述，拿出數據證明中央政府的減煤成果，相信社會自有公評。

民進黨 中火 燃煤機組

