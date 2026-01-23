民眾黨團擬自提軍購特別條例 藍：各種可能性研商中

快訊

中央社／ 台北23日電

外傳民眾黨團下週將自提軍購特別條例版本，民眾黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團有自己步調，會按照程序進行。國民黨團書記長羅智強則說，國民黨團的立場是希望總統賴清德來立法院說明，其他各種可能性都在研商中，也會跟民眾黨團溝通。

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示「自由不是免費」，引發討論。羅智強今天在立法院於黨團大會後接受媒體聯訪時表示，國民黨團對於軍購的立場一致，並不反對8年新台幣1.25兆元的軍購預算，但面對史無前例的天價國防預算，賴總統有責任、義務，兌現其競選承諾，到立法院報告並接受諮詢，這是最基本的程序正義要求。

外傳民眾黨團擬自提軍購特別條例版本，不排除下週同時讓民眾黨版和行政院版本一起交付委員會審查，國民黨團是否有要自提版本。羅智強指出，國民黨團的立場還是希望賴總統能夠來立法院說明，其他各種可能性，本來就在研商當中，也會跟民眾黨團溝通，一旦有定論，就會對外說明。

媒體詢問，外傳針對是否要自提軍購特別條例，國民黨內部陷入激辯。羅智強表示，有不同意見但會相互溝通，找出一個最好的處理方式，但一切要回到黨團大會，只要黨團大會有共識，就會共同行動。

黃國昌表示，台灣是民主法治國家，相信美國作為老牌民主國家非常理解，民眾黨團不會有任何壓力，他去華府一趟回來都沒壓力，怎麼可能因此有壓力。

黃國昌表示，谷立言說「自由不是免費」，這句話當然沒錯，也因此台灣花很多錢買軍購，難道付錢就能提升國防戰力嗎，沒拿到武器要怎麼提升國防戰力。

媒體詢問，傳出下週民眾黨團將提出國防特別條例，是否限縮預算年限及金額上限，以及是否會一併讓政院版草案一同付委審查。

黃國昌未正面回應，但表示週末將邀請陸海空軍專家參與內部諮詢會議，民眾黨團有自己步調，會按照程序進行；另一方面，他曾公開邀請總統賴清德辯論，若多數人認為賴總統說得有道理，他保證民眾黨團8票支持政院版國防特別條例，但目前仍未獲賴總統回應。

