監委：肯定海纜法制進展 建議強化斷纜前高威脅通報

中央社／ 台北23日電

國際關注海底電纜防護議題，監察委員葉宜津、賴鼎銘今天表示，政府在海纜防護的法制及跨部會合作有相當進展，但仍偏重「斷纜後」事後處理，未來應持續強化態勢感知與通報應變應，包含精進科技整合與預警機制，制度化「斷纜前」高威脅船舶的通報啟動條件及橫向聯繫。

近年國內外接連發生海底電纜遭破壞事件，監察院內政及族群委員會20日通過葉宜津、賴鼎銘調查報告，指政府已順利完成「海纜七法」修正，為海纜防護奠定重要法制基礎，不過態勢感知、司法追訴及通報應變等面向，仍須持續精進。

葉宜津、賴鼎銘透過新聞稿指出，在態勢感知能力方面，政府雖已運用船舶自動識別系統船載台（AIS）、岸際雷達及中華電信公司建置的海纜自動告警系統（SAWS）進行監控，但實務上仍高度仰賴大量告警訊息與人工研判，尚難即時自海量資料中，有效過濾出真正具威脅性的高風險船舶。

監委表示，尤其權宜輪及「影子船隊」常透過關閉或偽冒AIS、變換船名與識別碼等方式規避監偵，使得航政與海巡機關在資料整合、自動化分析及跨系統比對上，仍面臨明顯挑戰，行政院應督同相關部會持續強化科技整合與預警機制。

談到通報應變與蒐證勤務層面，監委表示，政府在近期事件後逐步建立跨部會通報、扣押進港及偵辦流程，使後續案件的處置節奏較過往明確且一致，對於提升應處效能具有正面意義，但目前相關機制仍較偏重於「斷纜後」的事後處理，對於「斷纜前」高威脅船舶的通報啟動條件及橫向聯繫，尚未完全制度化。

監委也提醒，海巡署實務勤務仍面臨人力負荷、舷高差距及水下蒐證能力不足等限制，部分環節有賴進一步評估無人載具及科技手段加以補強。

整體而言，監委說，政府應持續強化態勢感知、前端預警與通報應變的整體銜接，使法制、科技與執法機制形成閉環，逐步建構更具韌性的數位生命線防護體系。

