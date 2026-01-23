快訊

中選會提名人拜會 黃國昌：立委換血不影響 問卷決定投票意向

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵（左二）上午率中選會主委被提名人游盈隆（左一）、委員被提名人黃文玲、副主委被提名人胡博硯、委員被提名人陳宗義、委員被提名人李禮仲、委員被提名人蘇子喬、委員被提名人蘇嘉宏前往立法院，拜會民眾黨黨團，由黨團總召黃國昌（右四）代表接待。記者陳正興／攝影
行政院秘書長張惇涵（左二）上午率中選會主委被提名人游盈隆（左一）、委員被提名人黃文玲、副主委被提名人胡博硯、委員被提名人陳宗義、委員被提名人李禮仲、委員被提名人蘇子喬、委員被提名人蘇嘉宏前往立法院，拜會民眾黨黨團，由黨團總召黃國昌（右四）代表接待。記者陳正興／攝影

行政院秘書長張惇涵今率領7位中選會被提名人拜會民眾黨立法院黨團，同時交給黨團一份報告，彙整22縣市選委會針對不在籍投票書面意見。由於民眾黨團下會期部分立委換血，總召黃國昌說，這次民眾黨問卷審查紀錄，將直接決定立委在行使人事同意權的投票意向。

行政院去年提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。另位提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，民眾黨推薦東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵說，他今天帶來一份報告，因為朝野政黨對不在籍投票有許多討論與提案，立法院將於下周一安排相關公聽會，而中選會再去年11月17日即發函給22個縣市選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，提供民眾黨團參考，以黃國昌參選新北市長來說，新北市選委會就認為以現行情況來看難以執行。

張惇涵表示，中選會代理主委吳容輝曾在朝野協商提及，這次九合一大選不包含公投就有8856種不同選票，盼這次提名人選盡快通過讓中選會恢復運作，且年底縣市長選舉，包括各政黨已提名、或尚未提名但已有立委表態參選的縣市在內，總數至少20人，距離九合一選舉不到10個月，呼籲朝野能就人事同意權審查依照立法院審查機制，讓中選會人事案能順利通過。

黃國昌則表示，內政委員會下周將安排審查，希望被提名人及早回覆民眾黨問卷，讓委員能夠進一步研習，

雖然民眾黨團2月1日部分立委換血，但這次審查留下的紀錄，直接決定立委在行使人事同意權時的投票意向。

被提名主委的游盈隆說，此次提名案不同於以往由執政黨單方面決定人選，是民進黨與行政院釋出善意，邀請在野黨推薦人選，共同組成7位提名人，希望經立法院嚴格審查後能一致通過，是綠藍白三方政治板塊激烈碰撞後，社會所期待中選會回到健康組織的狀態，是立法院的一小步，是台灣民主的一大步，期待各黨團予以支持，讓人事順利通過。

張惇涵最後將各縣市選委會針對不在籍投票意見報告，交給一旁的黃國昌，還不忘調侃「這份真的是報告，請黃國昌總召放心不是密件，可以帶出去看。」

不在籍投票 民眾黨 中選會 張惇涵 黃國昌

