谷立言喊「自由不是免費」 賴士葆：請跟華府說提升軍購的質

1.25兆元國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨表示，美國致力於在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但自由不是免費的。國民黨立委賴士葆今表示，與現實有出入，美國只是在衝台灣防備武器的「量」，但「質」並未提升，希望谷立言跟華府說，提升賣給台灣武器的「質」。

谷立言昨表示，美國致力於在第一島鏈的任何地方拒止侵略，但自由不是免費的。對此，賴清德總統今表示，「自由不是免費的」是美國俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上；台灣現在面臨中國的威脅，敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算盡速審議完畢。

賴士葆表示，這跟現實有出入，在第一島鏈，南韓、日本、台灣都承擔相當大的防衛。現在重點應在於，台灣的防衛能力應該怎樣提升，武器不僅量要增加，質要提升了。現在來看，量拚命給我方，可是質沒有提升。比如戰機，F-16V到現在一架都沒有交，而且F-16V性能遠不如F-35匿蹤戰機、F-22。這都是我方需要的。

另有反飛彈、類似以色列的「鐵穹系統」，美國沒給我方，有更多功能的無人機沒給我方。現在來看，美國只是在衝量，讓台灣的防備武器量增加，但並無看到質的提升。希望谷立言跟華府說，要提升賣給台灣武器的「質」。

賴士葆強調，在野黨不是不審，鼓勵谷立言跟賴清德講，請賴清德不要那麼傲慢，能來國會做些說明解釋，「我們沒有說要一問一答，統問統答都可以，在國會做說明，為什麼要這麼多預算？」因國防預算已9000多億，韌性特別預算加1000多億，已1兆多元，還要編1兆多元，到底要買什麼？

賴士葆表示，以現在美國公布的幾項來講的話，看起來都可以編在年度預算。完全沒有要擋，只是要一個說明。谷立言應砲口指向賴清德，而不是指向在野黨。