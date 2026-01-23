快訊

民進黨年終1.5個月 徐國勇：尾牙會讓每個人都有滿意的紅包

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
歲末年終，傳出民進黨今年維持發放1.5個月年終獎金，民進黨秘書長徐國勇今天表示，財務部還沒把公文給他，但他強調，「我們會維持原來的」。圖／擷取自udn直播
歲末年終，傳出民進黨今年維持發放1.5個月年終獎金，民進黨秘書長徐國勇今天表示，財務部還沒把公文給他，但他強調，「我們會維持原來的」；徐國勇也說，民進黨的尾牙，會讓每一個人都能夠滿意的紅包

徐國勇上午出席活動時被問及今年民進黨年終獎金是否維持1.5個月，他表示，「我們會維持原來的」，財務部還沒有把公文送給他，不過如果大家有聽到消息的話，財務部如果講了這個消息，那應該就是正確。他是還沒有看到公文，因為這公文最後還是要他簽。

徐國勇表示，會維持所有黨務工作人員最大的利益，也會想辦法，民進黨的尾牙會讓大家有一個好好抽獎的紅包，會讓每一個人都能夠滿意的紅包，「應該是相當滿意的一個紅包，每一個人都有」。

