藍白逕付二讀解凍部分預算 綠委批未解僵局

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
民進黨立法委員邱志偉（中）、賴瑞隆（左）與許智傑（右）上午舉行記者會指出，僅針對部分預算先行處理，無法化解整體總預算停滯的結構性困境，也無法回應地方政府當前面臨的建設需求與治理風險。記者葉信菉／攝影
立法院審議115年度中央政府總預算案持續陷入僵局之際，藍白兩黨日前在院會提出「115年度總預算案新興資本支出及新增計畫動支案」，自總預算中抽出38項新興新增計畫，金額合計約新台幣718億元，並逕付二讀交付協商。對此，立法委員邱志偉、賴瑞隆與許智傑上午舉行記者會指出，僅針對部分預算先行處理，無法化解整體總預算停滯的結構性困境，也無法回應地方政府當前面臨的建設需求與治理風險。

立委進一步說明，藍白兩黨此次僅抽出38項新興計畫、共718億元逕付二讀，仍有約299億元的新興計畫未獲處理；至於經常性經費與延續性計畫部分，依「預算法」第54條規定，只能在前一年執行額度內動支，新增的1,805億元仍全面卡關。此外，第一、第二預備金及災害準備金170億元同樣無法動支，顯示大多數預算僵局仍未獲實質解決。

