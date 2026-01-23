藍白提先動支TPASS等新興預算 行政院：只要依法有效就會執行

今年度總預算持續在立法院卡關，藍白主張就TPASS等38項新興計畫、共718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今被問及若立法院通過，行政院是否執行？他說，行政院立場很簡單，只要依法律是有效的預算，行政院會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

針對115年度中央政府總預算案僵局，張惇涵表示，距離立法院會結束還有一些時間，希望朝野政黨能把握這些時間，將總預算案付委；總預算一旦付委，行政院長卓榮泰就要依規定到立法院報告備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。

而在野要求透過公開透明的平台辯論，張惇涵指出，立法院應該沒有一間會議室的台不是「平的」，甚至不用三對三或一對一，113名立委跟所有部會可以開很多廳，大家一起就預算理性討論、辯論，最快的途徑就是把握今天的六個小時。

媒體追問立法院若通過718億元新增計畫提案，行政院是否執行？張惇涵表示，預算法第54條中的同意，並不只預算三讀的程序，行政院立場很簡單，只要依法是有效的預算，行政院會執行，但這次在野黨處理的方式是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院會就國家利益、人民福祉、建設考量處理。