谷立言稱自由不是免費 張惇涵：提醒鄰居遭竊要鎖門

賴政府提出8年1.25兆國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言支持該筆國防預算，說「自由不是免費的」。行政院秘書長張惇涵今表示，谷立言的意思是要表達，當鄰居遭小偷或壞人侵擾時，會提醒鄰居「窗要關、門要鎖」，只要展現自我防衛決心，親朋好友都會協助。

張惇涵今上午率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團，針對谷立言稱「自由不是免費的」說法，張惇涵舉例鄰居遭小偷，指出如果遇到這種情況，你有可能會拔刀相助，但也會提醒鄰居「窗要關、門要鎖」，谷立言是想要表達這個的意思，「只要我們展現自我防衛的決心，你的親朋好友、你的鄰居就會來協助你。」

谷立言昨演講時表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國「國家安全戰略」提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。