張惇涵率中選會被提名人拜會立院 民進黨團表態挺游盈隆

行政院秘書長張惇涵今率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團，其中被提名中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆因多次砲轟民進黨，引發綠營內部雜音。張惇涵呼籲朝野能理性審查；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表態支持行政院名單。

行政院去年提名游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另5位委員被提名人為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義；國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏；民眾黨推薦東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵上午拜會民進黨團前受訪表示，距離年底九合一大選及公投綁大選剩下10個月，行政院這次徵求各黨團，提出跨黨派兼具理論、實踐的7位被提名人，今會陸續拜訪民進黨團、民眾黨團、國民黨團，希望朝野能為年底的選務推動順暢，在接下來的議事程序理性討論，且如期審查，希望都能夠過關。

鍾佳濱表示，這幾位委員有民眾黨團推薦、有國民黨團推薦，而民進黨尊重行政院，沒有推薦委員，今天這幾位委員到民進黨團，都是待之以禮、來者是客，也會跟被提名人互動，立法院將在下周進行中選會委員被提名人的審查程序。鍾佳濱強調，「我們是支持行政院的名單的。」

游盈隆則說，希望能獲跨黨派一致支持。另針對不在籍投票，游盈隆說，這是台灣民主發展過程中必經的歷程，不在籍投票社會相當關注，事實上，許多先進國家也都採取不在籍投票，但台灣從來沒有採取過，樂見其成，但要非常謹慎以對。