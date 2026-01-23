快訊

張惇涵率中選會被提名人拜會立院 民進黨團表態挺游盈隆

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵今上午率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團。記者張曼蘋／攝影
行政院秘書長張惇涵今上午率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團。記者張曼蘋／攝影

行政院秘書長張惇涵今率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團，其中被提名中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆因多次砲轟民進黨，引發綠營內部雜音。張惇涵呼籲朝野能理性審查；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表態支持行政院名單。

行政院去年提名游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另5位委員被提名人為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義；國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏；民眾黨推薦東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵上午拜會民進黨團前受訪表示，距離年底九合一大選及公投綁大選剩下10個月，行政院這次徵求各黨團，提出跨黨派兼具理論、實踐的7位被提名人，今會陸續拜訪民進黨團、民眾黨團、國民黨團，希望朝野能為年底的選務推動順暢，在接下來的議事程序理性討論，且如期審查，希望都能夠過關。

鍾佳濱表示，這幾位委員有民眾黨團推薦、有國民黨團推薦，而民進黨尊重行政院，沒有推薦委員，今天這幾位委員到民進黨團，都是待之以禮、來者是客，也會跟被提名人互動，立法院將在下周進行中選會委員被提名人的審查程序。鍾佳濱強調，「我們是支持行政院的名單的。」

游盈隆則說，希望能獲跨黨派一致支持。另針對不在籍投票，游盈隆說，這是台灣民主發展過程中必經的歷程，不在籍投票社會相當關注，事實上，許多先進國家也都採取不在籍投票，但台灣從來沒有採取過，樂見其成，但要非常謹慎以對。

行政院 民進黨 不在籍投票 游盈隆 張惇涵

相關新聞

黃國昌立委任期剩6天被綠送紀律委員會 吳思瑤：該算的帳還是要算

民進黨立院黨團持續緊咬民眾黨立院黨團總召黃國昌「攜出機密會議文件案」，民進黨團今天在立法院會提案，要將黃國昌移送紀律委員...

谷立言稱自由不是免費 張惇涵：提醒鄰居遭竊要鎖門

賴政府提出8年1.25兆國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言支持該筆國防預算，說「自由不是免...

民進黨年終1.5個月 徐國勇：尾牙會讓每個人都有滿意的紅包

歲末年終，傳出民進黨今年維持發放1.5個月年終獎金，民進黨秘書長徐國勇今天表示，財務部還沒把公文給他，但他強調，「我們會...

張惇涵率中選會被提名人拜會立院 民進黨團表態挺游盈隆

行政院秘書長張惇涵今率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團，其中被提名中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆因多次砲轟...

澤倫斯基點名台灣電子零件流向俄國 賴總統：願加強第三國轉運管制

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演時，重砲抨擊歐洲盟友，認為歐洲內部分裂，無法在全球議題發揮真正影響...

柯文哲勸藍別高估實力 前幕僚：劍指黃國昌、保留綠白合

民眾黨前主席柯文哲近期出席民眾黨「松信夥伴見面會」，指大罷免32：0是因很多人要救阿北才去投票，國民黨別太高估自己，以及稱台北市長蔣萬安宣布國中小學生營養午餐免費是民粹、買票等，引發許多討論。有人認為柯文哲是為了2028年大選，但2028年大選還太遠，且柯文哲還有京華城案的變數。有前民眾黨幕僚表示，柯文哲相關發言更針對的，其實是民眾黨現任主席黃國昌，及調整目前民眾黨路線，保留「綠白合」可能性。

