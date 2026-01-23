黃國昌立委任期剩6天被綠送紀律委員會 吳思瑤：該算的帳還是要算

民進黨立院黨團持續緊咬民眾黨立院黨團總召黃國昌「攜出機密會議文件案」，民進黨團今天在立法院會提案，要將黃國昌移送紀律委員會。民進黨立委吳思瑤表示，雖然藍白透過表決就會封殺該案，黃國昌立委任期也只剩最後6天，但違法不能姑息，更不能縱容涉及惡意洩漏國家機密的犯罪行為，該提的案一定要提，國有國法，院有院規，該算的帳還是要算。

立法院外交及國防委員會日前進行機密會議，黃國昌在離開會議室時一度攜出機密資料，綠營批評黃國昌動機不單純；黃則稱不小心攜出30秒，自己發現後馬上返還。

民進黨團今天提案，有鑑於黃國昌將涉及軍購國防之重要機密資料，攜出會議室長達1分15秒，當中約42秒處於監視器無法拍攝之處，且當下另有手持具備拍照、錄影功能電子設備之助理隨行，涉嫌刺探、蒐集國防機密會議資料進而對外洩漏或交付國防機密等，自當予以調查釐清。

民進黨團指出，黃國昌已涉嫌「國家機密保護法」第32條、第34條、刑法第109條至第110條等法律，也違反「立法委員行為法」第10條、「立法院議事規則」第48條、第50條之規範，因此援引「立法院議事規則」第52條規定，將黃國昌移送立法院紀律委員會議處。