澤倫斯基點名台灣電子零件流向俄國 賴總統：願加強第三國轉運管制

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演時，重砲抨擊歐洲盟友，認為歐洲內部分裂，無法在全球議題發揮真正影響力，也點名包含台灣在內的電子零件流向俄國。對此，賴清德總統今天表示，願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。

賴總統今早出席活動前表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家，進入烏克蘭進行人道救援工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴生命。

賴總統強調，在未來，戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家，加入重建烏克蘭的行列，「因此我在這裡請澤倫斯基總統把訊息給台灣」，我們願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。最後，他祈求上帝，保佑烏克蘭盡速獲得和平，讓烏克蘭的人民盡速離開戰火。