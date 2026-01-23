聽新聞
0:00 / 0:00
澤倫斯基點名台灣電子零件流向俄國 賴總統：願加強第三國轉運管制
烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演時，重砲抨擊歐洲盟友，認為歐洲內部分裂，無法在全球議題發揮真正影響力，也點名包含台灣在內的電子零件流向俄國。對此，賴清德總統今天表示，願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。
賴總統今早出席活動前表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家，進入烏克蘭進行人道救援工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴生命。
賴總統強調，在未來，戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家，加入重建烏克蘭的行列，「因此我在這裡請澤倫斯基總統把訊息給台灣」，我們願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。最後，他祈求上帝，保佑烏克蘭盡速獲得和平，讓烏克蘭的人民盡速離開戰火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言