快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基點名台灣電子零件流向俄國 賴總統：願加強第三國轉運管制

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天表示，願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。圖／擷取自udn直播
賴清德總統今天表示，願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。圖／擷取自udn直播

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演時，重砲抨擊歐洲盟友，認為歐洲內部分裂，無法在全球議題發揮真正影響力，也點名包含台灣在內的電子零件流向俄國。對此，賴清德總統今天表示，願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。

賴總統今早出席活動前表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家，進入烏克蘭進行人道救援工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴生命。

賴總統強調，在未來，戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家，加入重建烏克蘭的行列，「因此我在這裡請澤倫斯基總統把訊息給台灣」，我們願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。最後，他祈求上帝，保佑烏克蘭盡速獲得和平，讓烏克蘭的人民盡速離開戰火。

烏克蘭 俄羅斯 年輕人 澤倫斯基

延伸閱讀

阿聯將舉辦烏俄美三方會談 聚焦烏克蘭戰事

又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」

川普嗆俄烏不談和平就是「愚蠢」！ 預計22日會晤澤倫斯基

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

相關新聞

黃國昌立委任期剩6天被綠送紀律委員會 吳思瑤：該算的帳還是要算

民進黨立院黨團持續緊咬民眾黨立院黨團總召黃國昌「攜出機密會議文件案」，民進黨團今天在立法院會提案，要將黃國昌移送紀律委員...

谷立言稱自由不是免費 張惇涵：提醒鄰居遭竊要鎖門

賴政府提出8年1.25兆國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言支持該筆國防預算，說「自由不是免...

民進黨年終1.5個月 徐國勇：尾牙會讓每個人都有滿意的紅包

歲末年終，傳出民進黨今年維持發放1.5個月年終獎金，民進黨秘書長徐國勇今天表示，財務部還沒把公文給他，但他強調，「我們會...

張惇涵率中選會被提名人拜會立院 民進黨團表態挺游盈隆

行政院秘書長張惇涵今率7名中選會被提名人拜會朝野立院黨團，其中被提名中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆因多次砲轟...

澤倫斯基點名台灣電子零件流向俄國 賴總統：願加強第三國轉運管制

烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演時，重砲抨擊歐洲盟友，認為歐洲內部分裂，無法在全球議題發揮真正影響...

柯文哲勸藍別高估實力 前幕僚：劍指黃國昌、保留綠白合

民眾黨前主席柯文哲近期出席民眾黨「松信夥伴見面會」，指大罷免32：0是因很多人要救阿北才去投票，國民黨別太高估自己，以及稱台北市長蔣萬安宣布國中小學生營養午餐免費是民粹、買票等，引發許多討論。有人認為柯文哲是為了2028年大選，但2028年大選還太遠，且柯文哲還有京華城案的變數。有前民眾黨幕僚表示，柯文哲相關發言更針對的，其實是民眾黨現任主席黃國昌，及調整目前民眾黨路線，保留「綠白合」可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。