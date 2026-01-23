憂中國癱瘓台灣決策 專家籲別在內鬥中浪費王牌

華府戰略顧問公司Wikistrat執行長凱斯勒（Oren Kesler）接受中央社專訪指出，中國意圖透過滲透與灰色地帶操作，癱瘓台灣的決策機制；他呼籲台灣跳脫內部僵局，別為了短期政治攻防而浪費手中的「戰略王牌」，例如裴洛西訪台等級的台美高層互動。

凱斯勒指出，中國對台施壓的手段不僅限於軍事威嚇，還包括資訊操作、政治影響與社會滲透，目的在於製造分歧，讓台灣在關鍵時刻「不敢採取行動」，進而陷入決策麻痺。

凱斯勒警告，這是一場漫長的消耗戰，台灣必須習慣這種「割草般的日常」。

凱斯勒用「割草」比喻，中國對台灣的施壓、影響，試圖在台灣內部製造裂痕，這個情形會一直存在、不會消失，「這就像割草一樣。你這個禮拜割了，下個禮拜它還是會長出來。你不能指望它永遠消失」。

他直言，北京不需要全面成功，台灣方面只要一次關鍵失誤，就可能引發連鎖效應，為後續行動創造空間。

儘管中國威脅持續，針對外界擔憂台灣是否會淪為籌碼，凱斯勒將台灣與格陵蘭案例做出區隔。

凱斯勒分析，台灣與美國在對中國威脅的認知上高度一致，這種「共同威脅意識」使台灣在美國戰略布局中的地位更為穩固；相較之下，美國對格陵蘭的焦慮，源於對未來盟友立場可能轉變的長期風險評估。

談到台灣的應對方向，凱斯勒認為，重點在於如何持續提升自身在同盟體系中的價值，並在關鍵時刻打出「戰略王牌」。

他以台灣在關鍵科技供應鏈中的角色為例指出，這類結構性優勢已實質強化台灣的重要性；此外，理解並經營美國政治運作，包括國會、選舉週期與潛在領導人，也有助於鞏固長期支持。

針對他所稱的「戰略王牌」，凱斯勒以「撲克牌理論」說明，台灣其實握有一些好牌可用。他舉例，前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，就是一手具代表性的好牌。

凱斯勒指出，這類高層政治互動之所以具有實質效果，在於它能立即改變局勢層級，讓北京面對的不再只是兩岸關係，而是必須將美國直接納入風險評估之中，「賭注與代價都隨之升高」。

他表示，當情勢被拉升至美中對抗框架，中國在採取行動前，就必須重新計算成本，而不再只是測試台灣的承受極限。

不過凱斯勒也提醒，若將這類高強度政治動作過度常態化，反而可能削弱其震懾力，因此關鍵不在於是否出牌，而在於是否在中國已升高壓力的關鍵時刻出其不意地使用。

他總結，長期競逐之下，台灣需要避免在內部政治對立中自我消耗，將有限的戰略籌碼用在能夠影響整體局勢的關鍵時刻，才能避免落入對手期待的「癱瘓狀態」。