懷念母親醃製的烏魚子 洋流鹹味交織暖香油潤

台股漲逾200點…衝破32,000點創新高！台積電開高10元

公務車在東京十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

美眾議員加列戈訪台今會見賴總統 府：對兩國關係堅定支持

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）率團訪台，賴清德總統今天下午3時30分將在總統府接見訪團。圖／取自總統府發言人臉書
美國聯邦參議員加列戈（Ruben Gallego）率團訪台，賴清德總統今天下午3時30分將在總統府接見訪團。總統府表示，加列戈之前在擔任聯邦眾議員時，也曾經於2018年來過台灣，這次則是首度以聯邦參議員身分進行訪問，展現對民主台灣的堅實友誼。加列戈代表的亞利桑納州，也是台灣在海外的重要投資地，包括半導體、航太、資訊產業等，期望未來雙邊合作能夠更加緊密。

總統府表示，感謝美國聯邦參眾兩院在本屆國會中，已經提出超過70項友台法案及決議案，議題涵蓋台美安全、經貿、支持台灣國際參與以及強化對中國犯台的嚇阻等，充分反映國會對台美關係不分黨派的堅定支持。

總統府指出，也感謝加列戈積極推動與支持解決雙重課稅等強化台美各項合作的友我法案。期盼未來繼續與美國在各領域密切合作，進一步深化雙邊友好夥伴關係。

