台灣革命共產黨宣布成立 內政部：不符政黨法規定

中央社／ 台北22日電

革命共產國際（RCI）在台成員宣告「台灣革命共產黨」成立。內政部表示，未接獲召開成立大會的通知，也沒有派員列席，因此所宣稱成立政黨不符政黨法規定，如果提出申請，應不予備案。

革命共產國際在台成員透過社群頁面「火花－台灣革命共產主義」表示，台灣革命共產黨正式成立，矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級、建設共產主義社會的主導力量。

內政部今天表示，經查曾備案的391個政黨，並沒有「台灣革命共產黨」；依政黨法第7條第2項規定，政黨召開成立大會，應於15日前通知內政部，並由內政部派員列席。

內政部說，未接獲召開成立大會的通知，也沒有派員列席，因此所宣稱成立政黨不符政黨法規定，如果提出申請，應不予備案。

內政部指出，若有違反刑法、反滲透法、組織犯罪防制條例、國安法等相關法律，將移請檢調單位偵辦。

內政部 政黨法 共產黨

