賴總統：能源與產業轉型關鍵期 持續拓展綠能開發應用

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第六次委員會。圖／總統府提供

外界質疑賴政府推動綠能決心，賴清德總統今天強調，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電。在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

賴總統今在國家氣候變遷對策委員會第六次委員會中裁示，在能源與產業轉型關鍵期，要持續拓展綠色能源的開發應用。請經濟部、農業部、環境部等部會，主動盤點並排除法規障礙，建立具備「法制安定性」的環境，用制度的穩定，換取民間長期的投資信心，讓轉型路徑能夠更清晰、更順暢。

至於「綠電極大化」目標將朝多少設置容量邁進，經濟部次長賴建信說，不論到2035或2050年，淨零排放路徑需要多少綠電，以離岸風場為例，今年第一季將會結合各部會的協助，把未來所需要的風場盤點出來，希望今年下半年完成離岸風電區塊開發三之三期遴選。至於浮動式風場示範計畫，希望在今年三之三推動後，給有意願參與的廠商足夠時間，來準備示範計畫。

針對太陽能光電，賴建信說，政府理解社會對太陽能光電設置有環境的考量，去年有3個相關法案涉及設置光電的環評。今年針對太陽能會著重在屋頂型光電，包括家戶、農畜舍設施的屋頂型光電，此外去年經濟部與內政部也合作公告子法，正式施行日期簽報到行政院，希望8月中開始實行。

賴建信說，未來1000平方公尺以上的新建物、舊有建物改建，必須依循規範設置屋頂型光電，推動的同時也會跟相關利害關係人溝通，辦說明會以及技術指引落實政策。至於地熱，今年在台東地區的地熱發展，會開始推動工作，預計可以吸引17億元投資，在各式各樣的綠能發展上，都會積極進行。

賴建信表示，整體綠能發展在國際上雖然有些逆風情況，主要原因是屋價飆漲、各國主張有些更動，但我國對離岸風電發展仍認為很樂觀。

環境部長彭啓明說，將啟動新一期國家氣候變遷調適行動計畫，包括籌設「氣候調適韌性中心」，對抗極高溫與極低溫。他表示，「氣候調適韌性中心」初期費用預計用碳費支應，未來將報請行政院同意，希望明年初可以推動。

賴清德 綠能 淨零

