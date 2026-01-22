卓榮泰：隨機襲擊事件除迅速偵辦 也須避免模仿效應

快訊

中央社／ 台北22日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

行政院卓榮泰今天主持治安會報時指出，台北市去年發生令人痛心的隨機襲擊事件，面對此類突發性重大暴力事件，政府除迅速偵辦不法，也須有一套新的作為應處網路散布惡意及不法言論，避免引發模仿行為及社會恐慌。

台北市去年12月19日發生隨機襲擊事件，造成死傷。行政院今天透過新聞稿指出，卓榮泰主持「行政院115年第1次治安會報」時表示，當時他第一時間趕達現場，要求儘速建立各種因應措施，並於過程中發現必要改進的制度缺口，包括檢討事前預警機制是否完備、現場指揮系統能否快速建立、警察快打聯防部隊能否發揮及時效果等。

卓榮泰說，面對此類突發性重大暴力事件，政府唯一的態度就是迅速偵辦不法，而在暴力事件過後，網路開始散布各種惡意及不法言論，可能引發後續模仿效應，政府也必須有一套新的作為應處，再加上透過各種社會制度來因應可能發生偏差行為的特定對象，以避免更多悲劇發生，上述都是新型態的工作挑戰。

他提醒，隨機襲擊為重大治安事件，行政團隊務必提升整體應變能力，即時掌握現場各項狀況及事件，進行清楚研析及研判，並強化跨場域及跨部會聯繫，且為降低此類事件對整體社會治安的衝擊，應適時且完整對外說明，確保民眾安心，還要及時應處網路上不當或不法言論，避免引發模仿行為及社會恐慌。

春節連假將至，卓榮泰表示，往年詐欺犯罪在年前都有增加趨勢，且為因應春節期間大量購物及提款需求，請機關加強肅竊、防搶、反毒、打詐、緝賭及金融機構安全維護等工作，新的一年落實「經濟發展」及「強化治安」2大施政主軸。

人工智慧基本法已經立法院三讀通過，卓榮泰說，未來治安工作除持續聚焦打擊「黑、金、槍、毒、詐」5大重點之外，請部會也應適時導入AI人工智慧技術，強化犯罪防制及治安維護工作，讓民眾對政府施政更有信心。

對於權利車遭用於犯罪，卓榮泰則指示，內政部、交通部應研議修訂相關法規，強化當鋪業收當管理行為，並健全車輛所有權移轉登記制度，金管會也應針對「動產擔保交易法」儘速研議加強管理方式，避免債務人任意處分車輛，衍生權利車犯罪問題。

