「身障權法」完成初審！個人助理條文交付協商 障團分析1重大進展

立法院社福及衛環委員會今繼續審查「身障權法」，經二輪討論，於今傍晚送出委員會，交付黨團協商。身障團體分析，障礙者所關注的通用設計等措施，經朝野討論後均納入修法。但修法啟動前，各界意見分歧的身障者自立生活個人助理，朝野仍無共識，交付黨團協商。另，本次修法將國家人權委員會明訂為身障歧視申訴最終機關，為身障權利重大進展。

針對18年未大幅修正的「身障權法」，中華民國身心障礙聯盟指出，衛福部自2021年預告修正「身心障礙者權益保障法」，延宕至今終於取得進展，肯定行政、立法機關努力，修法內容對身障權益保障、合理調整等回應聯合國身障權利公約（CRPD）內容大幅修正，預期通過後可進一步保障國內身障者權益，且與國際人權標準對齊。身障盟秘書長洪心平指出，修法雖不完美，但已比上一版本進步許多。

「身障權法」修法過程中，不同障礙團體提出將個人助理納入母法規定，並擴大使用時數、個人助理人力及適用範圍等訴求。經朝野立委與行政機關二輪討論，仍未取得共識，交付黨團協商。洪心平指出，有關個人助理的自立生活條文保留至黨團協商，主因是各界期待差異過大，不同團體將持續遊說，個人助理不是障礙者自立生活唯一解方，如何透過不同方式，讓障礙者融入社區生活。

洪心平指出，目前「身障權法」訂有「身心障礙者個人照顧服務辦法」子法，規範自立生活相關措施，個人助理涉及人力、派案，以及與長照照服員整併等問題，相關需求未必能在母法全數寫明解決，各界訴求入法原因，源自於對行政機關信任度不足，認為不寫進母法恐釀行政怠惰，因此不論是否入法，衛福部都應朝向擴大個人助理人力、與長照整併等推動，並藉由附帶決議訂出時間表。

本次修法中明訂國家人權委員會角色，為身障歧視申訴最終機關。洪心平說，這是身障權利重大進展，過去身障歧視案件，多由監察委員名義接受障礙者陳情處理，「這有些名不正言不順」，且監察委員職權僅能調查行政機關，無法處理私部門案件，且監委本質是監督怠惰，無法處理歧視，人權會成為處理身障申訴獨立機關，是與CRPD接軌重要進展。