消失的2人？賴總統接見華府智庫訪團夾帶軍火商 張競質疑：欲蓋彌彰

賴清德總統昨天接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟長期對台灣的支持。不過中華戰略學會資深研究員張競發現，外籍訪賓共計8位，總統府新聞稿卻只提到6位，進一步發現是軍火商代表。張競質疑，智庫和軍工業者晉見總統不是新聞，但總統府的處理反而欲蓋彌彰。

賴總統昨天在總統府接見德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，他感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣。同時也提到2026年台灣政府提出了400億美元的國防特別預算，希望打造台灣之盾先進防空系統，引進高科技及人工智慧，並且壯大台灣的國防工業。

張競指出，從總統府發布的照片可以看到，此次外籍訪賓總共有8位，耐人尋味的是，新聞稿僅提到6人，包括德國馬歇爾基金會長霍雪芙、前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊、德國馬歇爾基金會主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼與德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀。

張競質疑，另外2名沒有提到的外賓，盡管座次排在最後，但卻公布出特寫照片，甚至還可從座次卡看到姓名，並且亦參加與賴總統合影；分別是軍備業者Sven Kruck以及Brittany Jacob。

他指出，智庫學者夾帶軍備業者晉見總統不是新聞，台灣亦曾在與外籍軍備業者合作後，由總統公開贈勳給軍備業者，實在沒有必要如此遮遮掩掩；台灣需要更多朋友，大大方方公開資訊發布新聞稿，遠比躲躲藏藏刻意遮掩好得多。

張競質疑，此事證明總統府公關作業資訊處理與管制，面對資訊社會影像辨識軟體，如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。