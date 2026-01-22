快訊

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

小動物闖禍？疑鳥巢釀電線桿爆炸 新北五股、泰山逾2700戶寒冬夜停電

土方「大便自己收」？中部建商怒轟：不給糞坑還要求擦屁股

消失的2人？賴總統接見華府智庫訪團夾帶軍火商 張競質疑：欲蓋彌彰

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
賴清德總統（圖中）21日接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，軍事專家發現，訪團成員中包含軍工業者代表，不過總統府新聞稿卻略而不提。圖／總統府提供
賴清德總統（圖中）21日接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，軍事專家發現，訪團成員中包含軍工業者代表，不過總統府新聞稿卻略而不提。圖／總統府提供

賴清德總統昨天接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟長期對台灣的支持。不過中華戰略學會資深研究員張競發現，外籍訪賓共計8位，總統府新聞稿卻只提到6位，進一步發現是軍火商代表。張競質疑，智庫和軍工業者晉見總統不是新聞，但總統府的處理反而欲蓋彌彰。

賴總統昨天在總統府接見德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，他感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣。同時也提到2026年台灣政府提出了400億美元的國防特別預算，希望打造台灣之盾先進防空系統，引進高科技及人工智慧，並且壯大台灣的國防工業。

張競指出，從總統府發布的照片可以看到，此次外籍訪賓總共有8位，耐人尋味的是，新聞稿僅提到6人，包括德國馬歇爾基金會長霍雪芙、前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊、德國馬歇爾基金會主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼與德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀。

張競質疑，另外2名沒有提到的外賓，盡管座次排在最後，但卻公布出特寫照片，甚至還可從座次卡看到姓名，並且亦參加與賴總統合影；分別是軍備業者Sven Kruck以及Brittany Jacob。

他指出，智庫學者夾帶軍備業者晉見總統不是新聞，台灣亦曾在與外籍軍備業者合作後，由總統公開贈勳給軍備業者，實在沒有必要如此遮遮掩掩；台灣需要更多朋友，大大方方公開資訊發布新聞稿，遠比躲躲藏藏刻意遮掩好得多。

張競質疑，此事證明總統府公關作業資訊處理與管制，面對資訊社會影像辨識軟體，如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。

總統府 賴清德 華府 德國

延伸閱讀

【重磅快評】台灣送出矽盾 軍火商立刻聞香趕來

彈劾總統審查會 徐巧芯酸：僅3位綠委肯說明 賴清德沒票房？

黃建賓：彈劾賴總統不是政黨輸贏 是憲法給人民的防火牆

AIT挺1.25兆軍購 羅智強：國民黨不反對軍購 是要賴總統給交代

相關新聞

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

外傳總統府明將派任屆退的台灣高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，但她涉職場霸凌女法官，譏諷對方及對方重昏迷的小孩，害女法...

消失的2人？賴總統接見華府智庫訪團夾帶軍火商 張競質疑：欲蓋彌彰

賴清德總統昨天接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟長期對台灣的支持。不過中華戰略學會資深研究員張競...

「身障權法」完成初審！個人助理條文交付協商 障團分析1重大進展

立法院社福及衛環委員會今繼續審查「身障權法」，經二輪討論，於今傍晚送出委員會，交付黨團協商。身障團體分析，障礙者所關注的...

讓綠電極大化…賴總統回應質疑：台灣會穩定供電 持續推動再生能源

外界質疑賴政府是否有推動再生能源決心，賴清德總統今強調，從科學、客觀的數據來看，台灣都會穩定供電。在淨零目標下，政府會持...

柯文哲屢嗆國民黨 醫罕見重話批「話講太快」、架自己人拐子

民眾黨前主席柯文哲近日左指國民黨別太高估實力、右打免費營養午餐是民粹，引發關注也牽動藍白合。時事評論家、醫師沈政男罕見講...

政院修法！攻擊國家基礎設施列恐怖活動 資助核生化武器擴散可關5年

行政院會今天通過「資恐防制法」修正草案，不但將法案名稱修正為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，將攻擊國家基礎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。