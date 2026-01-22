「法界謝宜容」再爆爭議！霸凌女法官害崩潰 還給前院長免費辦公室

外傳總統府明將派任屆退的台灣高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，但她涉職場霸凌女法官，譏諷對方及對方重昏迷的小孩，害女法官身心受創，也被外界質疑是「法界謝宜容」。高金枝爭議不斷，今傳她上任後免費提供退休前院長李彥文一間專屬辦公室，還曾在工作會報時坦言過去不知道如何寫判決時，李會幫忙她寫。

高金枝曾公然洩漏應保密的司法院業務檢查內容，直指績優、未結案僅10餘件、被同仁稱「以法院為家」的女法官「問題很多」，甚至在女法官女兒因腦炎在加護病房昏迷時，出言譏諷「就是因為妳個性這麼急，妳女兒才會這樣」，還調侃對方「玻璃心」。

高金枝多次霸凌讓女法官崩潰，一度衝動買炭，並接受8次心理諮商，但高金枝渾然不知，也未曾關心女法官事後的身心狀況。雖高院、司法院昨深夜分別發聲明，但司法院稱要調閱業務視導紀錄，才知道有無抽查女法官的案件，至今仍未對外調閱結果。

媒體今報導，高金枝除霸凌爭議之外，又傳出在高院四樓免費提供退休、已屬民間人士的李彥文「專屬辦公室」使用，曾有多名法官曾見李在內辦公，或是常在高院走動，高金枝被質疑違反相關辦公處所管理要點等規定。

據悉，高金枝、李彥文均是司法官班第18期結業，兩人在最高法院任職期間曾是庭長、庭員關係，李彥文2023年退休卸下高院院長一職，並推薦高金枝接任，兩人關係密切。

另外，媒體也報導，高金枝曾在工作會報提及庭長職責時，表示自己在最高法院若有不會寫的判決，李彥文會替她處理好等語；高金枝也被爆讓李彥文主持一、二審法律座談會、具有參考價值之裁判選編小組等。

