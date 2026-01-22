林佳龍歡迎捷克前眾議長艾達莫娃 期待台捷深化交流

快訊

中央社／ 台北22日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
外交部林佳龍昨天晚上宴請捷克前眾議院議長艾達莫娃時指出，近年台捷雙邊交流緊密，不僅深化相互理解，也建立深厚的信任與尊重，期待未來台捷雙方持續在政府、產業及民間各層面加強合作，攜手深化全球民主夥伴關係。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天晚宴艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová），雙方就台捷關係、產業合作及文化交流等議題交換意見，並感謝她對台灣的長期支持與友誼，艾達莫娃2023年率領160人訪團來台，向世界傳達民主國家攜手捍衛自由與法治的重要性，對台捷關係發展帶來深遠影響。

艾達莫娃表示，非常榮幸能再次訪台，並深切感受到台捷關係是建立在真誠友誼的基礎上，台捷文化交流日趨密切，尤其去年故宮文物在捷克國家博物館展出，是當年最受歡迎的展覽之一，台捷雙方在製造業及半導體等產業的實質合作成果也有目共睹，她未來將持續為台捷關係貢獻心力。

外交部說明，艾達莫娃是台灣的重要友人，在她任內捷克眾議院曾多次通過友台決議，並促成台捷直航、故宮文物赴捷克展覽，以及多項台捷產業與科技合作。

外交部強調，將在雙方既有的堅實基礎上，持續促進台捷互動及交流，並推動台灣與捷克各界共同合作，全面深化台捷雙邊關係。

