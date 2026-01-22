柯文哲屢嗆國民黨 醫罕見重話批「話講太快」、架自己人拐子

民眾黨前主席柯文哲近日左指國民黨別太高估實力、右打免費營養午餐是民粹，引發關注也牽動藍白合。時事評論家、醫師沈政男罕見講重話，批柯「話講得太快了」，還架了黨內參選人的拐子，但仍提醒藍白合的關鍵與變數還是在柯身上。

沈政男指出，柯文哲這陣子到處助選，恢復直白的政治身段，批評北市免費營養午餐政策，而且柯文哲是認真在講。尷尬的是，民眾黨市長與市長候選人也在這麼做或這麼主張。更尷尬的是，黃國昌要選新北市長，當然也是支持這樣的政策。

他直言，「免費營養午餐是騙票」這句話，就是柯文哲講得太快了，等於是架了幾個民眾黨縣市長參選人的拐子，因此建議柯還是要再想一下，把這方面的看法至少跟民眾黨黨內整合起來。

此外，距離2028大選剩2年，如果藍白還為了地方民生政策而鬥嘴，要怎麼面對共推人選過程裡種種磨合的考驗，所以還是要化解藍白心結與衝突之道。

沈政男說，藍白要合，雙方必須建立政策討論平台，而柯文哲屬於揮灑型，先放再收，常講錯話，所以藍營民代不必因為柯的直白就馬上回嘴，越罵越起勁。再者黃國昌的角色，應擔任與藍營間橋梁，讓彼此轉圜一下，有誤解就幫忙疏通。

而柯文哲跟國民黨的關係還有調整的空間，但現在就卡在一審結果；如果柯被判10年以上，國民黨大概就敬而遠之了，但如果是10年以下，就麻煩了。但「2028藍白合的關鍵與變數，看起來還是在柯文哲身上，所以一定要心頭抓穩定。」