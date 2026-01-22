阮昭雄：政院送來總預算5個月立院卻還沒付委 有點離譜

今年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今天將朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄在協商前受訪表示，距離行政院將總預算案送至立院已經五個月，卻還沒付委審查，有點離譜，再次呼籲應盡速審查。

阮昭雄表示，他將會朝野協商時充分說明，總算至今未付委審查會影響到哪些福國利民政策，例如桃園鐵路地下化、花蓮台東他們的花東雙軌化、台南鐵路地下化工程等都無法進行，這是所有民眾不樂見。

國防部副部長徐斯儉表示，國防預算排除人員費，受影響約有780億元，在總預算占比約為21%，將不利於國軍應對敵情威脅。現在國民黨、民眾黨在立院提案的優先動支項目，只占國防預算的0.05%，仍有高達99.95％國防預算沒辦法動支，這會影響國軍的戰備，甚至是戰鬥人員安全，希望國防預算能趕快付委。

衛福部長石崇良表示，衛福部今年度共有15項新興計畫因總預算未通過而無法進行，包括「藥物整備、防疫韌性」等，期盼總預算能盡快排審。