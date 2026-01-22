【即時短評】遊走藍綠？柯文哲勿偏離不滿民進黨的最大民意

柯文哲發言直率，敢挑戰傳統選舉思維，台北市長任內停發敬老金，最近批評台北市小學免費午餐，無不引起爭議，遊走藍綠之間，有人批評為機會主義者。發言辛辣，或能一時爭取媒體關注，若發言口味過重，將有惡紫奪朱之效，讓柯文哲失去了其原本該有的理想色彩。

民眾黨與國民黨在立法院合作，證明藍白合能夠對民進黨當局產生制衡。民進黨氣急攻心下，才會搞出執政者推動罷免反對黨立委的招式，民眾黨與國民黨合作，促成民進黨推動立委大罷免的荒腔走板。柯文哲幾經波折後，重獲有限度自由，身受司法壓力的柯文哲，在國會藍白合作背景下，與民進黨立法院黨團總召柯建銘會面，演繹了什麼叫做政治沒有永久的敵人，為了利益，尋求各種合作機會。但對於政治，柯文哲棄醫從政的初心，必然懷抱著理想，柯文哲對台北市長蔣萬安的批評，除了譁眾取寵之效，能夠重新獲取多少民眾以往對他的支持，大有問題，太過取巧，反而失去了他的初心。

柯文哲急著凸顯政治份量，將大罷免全面潰敗，解釋為國民黨不該高估自我實力。國民黨尚不至於對大罷免存在天真幻想，反而是柯文哲未能，又或者是刻意，忽略民意流動，是針對民進黨當家鬧事的不滿，選民反對大罷免，國民黨立委直接受益，挺過罷免案，這股民意的力量，間接減緩柯文哲承受民進黨的壓力。

柯文哲應該要認識的，是不滿民進黨的才是最大民意，而不是在民眾黨與國民黨兩者計較哪個影響力較大。假設柯文哲深獲愛戴，民意反對民進黨推動大罷免，搶救柯文哲，其中要促成目標，仍然是確保國民黨與民眾黨在立法院的多數在野黨聯盟，展現對民進黨的政治壓力，國民黨的多數存在，對於維繫民眾黨，有一定政治作用。

柯文哲最近的言論再次挑動了藍白合作的敏感神經，有人認為他反向思維，轉向民進黨合作的曖昧，是否可能只是為了個人？一向充滿自信的柯文哲，在2024年總統大選誤判，放棄與國民黨合作，促成民進黨勝選，間接造成他後來面對的司法爭議，柯文哲誤判因身旁親信的建言，讓他昧於現實，選舉變成一種捧殺，拉高柯文哲自信，以為可以殺出重圍，反落居第三，走入自己誤判創造的司法危機。

柯文哲未與國民黨主席鄭麗文會見，卻見了柯建銘。爭議不小的代孕法案只是見面理由，這表達對民進黨開啟對話的態度。任何政黨與他黨合作，無可厚非，新黨與民進黨意識形態南轅北轍，仍可共同推動大和解咖啡，這個後來化為泡影的大和解咖啡，向世人證明政黨合作並非事事可行，有其侷限，新黨泡沫化，與這個充滿算計的大和解咖啡，有著千絲萬縷關係。

柯文哲近來的動作是否暗示民眾黨與民進黨合作有可能？外界不得而知，但柯文哲一邊批評蔣萬安騙選票，一邊又對民進黨招手，兩黨的政黨合作如果老是需要彼此試探真誠，合作關係會更加脆弱，民眾黨主席黃國昌承受到的政治壓力，難道可以透過柯文哲與民進黨的合作解套嗎？答案顯然是不確定的。

柯文哲言必稱務實，上次大選失敗，顯示未能體認務實，柯文哲對於親信進言是否脫離現實，乃至自己口舌之快，要有所省悟，國民黨重返執政事小，柯文哲如何擺脫司法纏身，不受他人政治恐嚇，恐怕才是他該好好想想的。