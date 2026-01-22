林佳龍：期待1月27日台宏關係進一步發展 12邦交國穩固

快訊

中央社／ 台北22日電

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉27日將就任宏國總統，外交部長林佳龍今天表示，可以期待27日之後，台灣與宏都拉斯的關係會有進一步發展，而目前12個邦交國的邦誼都是穩固。

林佳龍今天赴POP Radio「POP撞新聞」節目，接受主持人黃暐瀚專訪。

宏都拉斯總統大選由親台候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝出，將於27日舉行就職典禮，而阿斯夫拉選前承諾，當選後將與台灣復交。

林佳龍表示，因為阿斯夫拉27日才就職，才有權決定外交事務，現任政府與阿斯夫拉的團隊沒有交接完整，所以要等27日之後才會明朗，而阿斯夫拉競選時提到未來外交有3個重要盟邦，包括美國、以色列與台灣，所以未來阿斯夫拉整體外交政策，台灣是不可或缺的一環，也提到台灣過去對宏都拉斯帶來非常多的效益。

林佳龍提到，台灣在宏國鄰國、台灣邦交國貝里斯與瓜地馬拉推動榮邦計畫，宏都拉斯也都有看到，加上美國重新回到西半球的政策，在主客觀因素下，相信27日之後，可以期待台灣與宏都拉斯的關係會進一步發展。

針對目前台灣與12個邦交國的邦誼，林佳龍表示，都是穩固的，另外以色列近期與索馬利蘭建交並互設大使館，而台灣在2020年就與索馬利蘭互設代表處，代表處等同於大使館，台灣在當地也有布局。

至於總統賴清德今年出訪規劃，林佳龍說明，賴總統1年前去了南太平洋3個邦交國，台灣12個邦交國會一一為賴總統安排，也要適當時機或是配合當地典禮，如果其他國家的政要也出席，那當然會更好。

林佳龍說，對於賴總統過境美國，「我想這是水到渠成」，因為台灣很多友邦在拉丁美洲，過境美國也是很自然的事情，但還沒有到決定哪一個國家與時間的時候，外交部會持續做好規劃，一有決定會由總統府對外宣布。

