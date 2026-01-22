林佳龍：把台灣利益鑲嵌在美國利益裡 台灣也會偉大

台美關稅談判結果底定，外交部長林佳龍今天表示，對台灣來講是很好的結果，國際輿論甚至我國競爭對手南韓也如此反應。他也強調，未來世界秩序就是AI的軍備競賽，台灣在AI、晶片等領域是美國最重要夥伴，把台灣的國家利益鑲嵌在美國國家利益裡面，不但美國會偉大，台灣也會偉大。

林佳龍上午接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚詢問，台灣批評關稅談判結果的主流意見是「一塊大餅論」，也就是把錢拿去美國，就無法投資台灣。

林佳龍回應，「不是一塊大餅論，而是一口水井論」，井水是取之不盡的，是源源不絕的泉水。若把所有生產地設在台灣，台灣就很脆弱，布局在全球跟大家利益一致。他舉例，本來我們可能賺10元，對方賺沒有賺，現在我們賺20元、對方賺5元，我們從賺10元變15元，這是更大的大餅，這塊餅還會不斷增大。

外界對2500億元信保有疑慮，林佳龍說，政府有請益一些財經專家，這是台灣主動向美方提出的政策工具，「是要用才需要」，並非所有企業都會動用。大企業本身自有資金或從市場取得的資金就很充分，信保主要是協助中小企業要去。有專家評估，透過信保制度運作，政府實際只需投入約50億美元作為儲備金。

林佳龍提及，關稅談判過程美國商務部長盧特尼克在互動中，第一時間就稱呼我駐美代表俞大㵢為「大使」。林佳龍強調，因為美國把台灣視為國家，關稅談判就是主權行為，也就是「身體很誠實」，而中共當然氣得跳腳。

對於台美AI供應鏈，林佳龍說，AI已不可或缺，台灣此時贏在起跑線，為何輝達執行長黃仁勳常來台灣，因為所有供應鏈都在台灣。林佳龍說，未來整個世界秩序就是AI的軍備競賽，就是美中抗衡，誰控制AI誰就控制世界。美國有科技優勢，但在生產製造上過去沒那麼重視，而加了台灣後，就成了「台美聯合艦隊」。

林佳龍說，台灣在晶片、AI等基礎設施、先進製程都是美國最重要的夥伴。把台灣的國家利益鑲嵌在美國國家利益裡面，不但美國會偉大，台灣也會偉大。所謂「美國優先」，美國更強大安全繁榮，台灣也會在美國的肩膀上，變成一個新的「中等強國」。

傳出政府規畫在台積電等業者投資重鎮的美國亞利桑那州鳳凰城新設辦事處，林佳龍說，朝這個方向正在規畫，跟美國正在談，這符合雙方利益，希望在今年內能正式設處。