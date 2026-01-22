羅智強酸卓榮泰下辯論戰帖又縮 喊話賴總統對決鄭麗文

行政院長卓榮泰昨針對今年度中央政府總預算案卡關，向國會拋戰帖稱要辯論。在野接球喊要電視辯論，政院卻稱，國會就是最大、最好的公開平台。國民黨團書記長羅智強今批，卓榮泰是蔣幹當呂布，喊戰不敢戰，發戰帖很威猛結果只敢到國會，要求3場電視辯論，並喊話賴清德總統與國民黨主席鄭麗文辯論。

羅智強今在黨團記者會中譏諷，卓榮泰昨天發戰帖很威猛，結果只要到國會備詢，但國會本來就有施政總質詢，更何況卓榮泰答詢時也沒有只答問題，講空口白話，還喊辯論，裝什麼勇敢「明明是蔣幹裝什麼呂布」，並重申國民黨團主張「三長對三長」對決，首場由黨團總召傅崐萁對卓榮泰、他對行政院副院長鄭麗君及第三場副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

羅智強表示，幕僚趕快出來作業對接，今天就來協調，搞不好明後天就可以辯論。他也透露，昨天打給國民黨主席鄭麗文，鄭麗文也說如果國政問題要辯論也接受，但尊重賴總統不主動遞戰書，請行政院趕快派人來協調辯論作業喔，全天等候協調電視辯論細節。

黨團副書記長許宇甄說，國民黨團直球對決、絕不退縮，讓全民看清楚誰在玩法弄權；批評行政院對違法漏編預算心虛，想藉辯論轉移違法事實；賴清德躲在深宮，把卓榮泰推至前線，自己當隱武者不願意出席，不面對民意監督是否自己也心虛？

許宇甄也說，解鈴還須繫鈴人，當前預算審議僵局的幕後黑手還是賴清德；當年前總統馬英九接受時任民進黨主席蔡英文叫陣，如今賴總統應該也做得到，如果只敢叫卓榮泰出來擋子彈，那不僅缺乏擔當，更是對民意的蔑視。