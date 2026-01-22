身障權法修法朝野立委關注「通用設計」 執行細節待討論條文再度保留

立法院社福及衛環委員會21日至22日接續審查「身障權法」，包括自立生活、通用設計等關鍵條文，均保留處理。立委羅廷瑋等人提案，除要求各級機關應以通用設計規畫各項建設與設施，同時要求主管機關擬定通用設計推廣及實施計畫，並編列預算支應。立委林月琴提案版本，則要求政府訂定通用設計原則供各級機關依循。因朝野仍有分歧，條文保留。

「通用設計」是聯合國身心障礙權利公約（CRPD）所提概念，是指各項公共設施、資訊系統等，應讓兒童、高齡者、身障者等多元族群均可使用，不必依個別需求做出調整，與針對障礙者設計的無障礙設計有所不同。立委王育敏說，行政院提案說明中提到，通用設計應是義務，公部門責無旁貸，既然是主管機關應執行項目，各單位就應有年度計畫與預算，才能真正落實。

王育敏說，現行法規針對私立機關執行通用設計，提供獎勵措施，公立機關應帶頭示範，且各機關目前已在執行通用設計，只是透過計畫說明展現於哪些面向、需花費多少經費，應不困難，建議入法處理，且應針對公立機關通用設計，做出督導考核機制，避免法規淪為宣示性立法，實質保障不同需求者使用相關設施的權利。

立委陳昭姿說，除預算編列之外，民間團體反應，民間業者開發通用設計相關設施，從不曾找身障團體諮詢，建議通用設計相關設施，若要符合身障者需求，應邀相關團體討論，設計究竟好不好用、合不合用，「否則錢花了不好用，也是一場空。」

交通部官員指出，以台鐵、高鐵等車站建築為例，發包建造時，均要求得標廠商設計時，納入通用設計概念，但在預算上卻難以區分，而是以一整包預算支付，車廂、車輛設計時也有類似情況，建議只要訂出主管機關應以通用設計為基礎，規劃運輸服務、公共建物等即可，否則在實務執行上可能遇到困難。

衛福部次長呂建德說，通用設計做得好，不僅身障者，老人、小孩都能使用，委員希望編列預算，但牽涉各部會執行層面，加上通用設計器材發展，前端應納入身障者意見，衛福部立場支持，現行長照相關科技，已納入身障者使用經驗，同樣精神應落實在身障通用設計，但具體如何實施尚需討論，因此條文保留至第二輪討論。