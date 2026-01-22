快訊

「消防模範生」詹能傑曾赴日精進全方位技能！愛家男人殉職留妻女獨行

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

聽新聞
0:00 / 0:00

身障權法修法朝野立委關注「通用設計」 執行細節待討論條文再度保留

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會21日至22日接續審查「身障權法」，包括自立生活、通用設計等關鍵條文，均保留處理。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會21日至22日接續審查「身障權法」，包括自立生活、通用設計等關鍵條文，均保留處理。記者林琮恩／攝影

立法院社福及衛環委員會21日至22日接續審查「身障權法」，包括自立生活、通用設計等關鍵條文，均保留處理。立委羅廷瑋等人提案，除要求各級機關應以通用設計規畫各項建設與設施，同時要求主管機關擬定通用設計推廣及實施計畫，並編列預算支應。立委林月琴提案版本，則要求政府訂定通用設計原則供各級機關依循。因朝野仍有分歧，條文保留。

「通用設計」是聯合國身心障礙權利公約（CRPD）所提概念，是指各項公共設施、資訊系統等，應讓兒童、高齡者、身障者等多元族群均可使用，不必依個別需求做出調整，與針對障礙者設計的無障礙設計有所不同。立委王育敏說，行政院提案說明中提到，通用設計應是義務，公部門責無旁貸，既然是主管機關應執行項目，各單位就應有年度計畫與預算，才能真正落實。

王育敏說，現行法規針對私立機關執行通用設計，提供獎勵措施，公立機關應帶頭示範，且各機關目前已在執行通用設計，只是透過計畫說明展現於哪些面向、需花費多少經費，應不困難，建議入法處理，且應針對公立機關通用設計，做出督導考核機制，避免法規淪為宣示性立法，實質保障不同需求者使用相關設施的權利。

立委陳昭姿說，除預算編列之外，民間團體反應，民間業者開發通用設計相關設施，從不曾找身障團體諮詢，建議通用設計相關設施，若要符合身障者需求，應邀相關團體討論，設計究竟好不好用、合不合用，「否則錢花了不好用，也是一場空。」

交通部官員指出，以台鐵、高鐵等車站建築為例，發包建造時，均要求得標廠商設計時，納入通用設計概念，但在預算上卻難以區分，而是以一整包預算支付，車廂、車輛設計時也有類似情況，建議只要訂出主管機關應以通用設計為基礎，規劃運輸服務、公共建物等即可，否則在實務執行上可能遇到困難。

衛福部次長呂建德說，通用設計做得好，不僅身障者，老人、小孩都能使用，委員希望編列預算，但牽涉各部會執行層面，加上通用設計器材發展，前端應納入身障者意見，衛福部立場支持，現行長照相關科技，已納入身障者使用經驗，同樣精神應落實在身障通用設計，但具體如何實施尚需討論，因此條文保留至第二輪討論。

通用設計 身障者 主管

延伸閱讀

民眾黨6立委確定請辭！劉書彬、陳昭姿續留原因曝 韓國瑜：隨時歡迎回娘家

民眾黨立委2月大換血！黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

彈劾公聽會 陳昭姿批賴總統獨裁：還有資格紀念鄭南榕？

綠營蔡易餘初選勝出 藍白合呢？ 嘉縣長選戰外傳接觸這2位

相關新聞

國民年金給付政院要拉到5千 逾176萬人受惠 預算年增860億

繼老農津貼新制後，行政院會今拍板國民年金新制，包含老年年金基本保證每月調升至5000元，身障基本保證年金提高至6715元...

否認賴總統將赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍：兩國關係可期待

日前曾有美媒報導，賴清德總統有意出席前友邦宏都拉斯新總統阿斯夫拉本月27日舉行的就職典禮。外交部長林佳龍今天否認並表示，...

外界質疑博士學位 而非碩士學位…台肥背書陳右欣學歷 藍批偷換概念

台肥新任總經理陳右欣不僅爆出夫家牽扯濫倒汙泥案，近期更傳出涉入買博士學位疑雲。台肥公司昨發聲明，強調陳提交董事會審議的學...

影／邱臣遠代理竹市長期間涉性騷 高虹安：將外聘委員調查

新竹市副市長邱臣遠剛傳出可能參選竹北市長，昨就遭爆在代理市長期間疑有性騷言行，邱回應相關說法子虛烏有，已請市府啟動調查。...

影／嗆賴清德「沒出席」 羅智強批卓榮泰：喊戰不敢戰

國民黨立委許宇甄、羅智強上午於立法院黨團舉行記者會，批評賴清德總統不敢來立法院討論彈劾案，而卓榮泰雖然答應要來立法院辯論...

阿蘇山直升機事故2台人失聯 卓揆：已安排家屬赴日了解

日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機墜毀事故震驚國際，機上1名駕駛與2名台灣籍旅客生死未卜。行政院長卓榮泰今在行政院會中指出，目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。