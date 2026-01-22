快訊

轟煤電27%政策跳票 民團：虧欠給民進黨3次執政機會

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降為27%。圖／取自蔡英文Tsai Ing-wen臉書
前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降為27%。圖／取自蔡英文Tsai Ing-wen臉書

前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降為27%。環保團體今召開記者會指出，痛批該承諾徹底跳票，要求賴政府在今年年「馬上」落實燃煤27%的政策承諾。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，根據2017年經濟部正式發布的全國電力資源供需報告明定期程，2025年初和11月底，煤電占比30%與29%雙雙未達標，全國電力部門用煤量累計超額1679萬噸，執政者10年前承諾的政策，在今天要求兌現完全合情合理，如果不兌現政策，實在虧欠台灣人民給民進黨連續3次中央執政的機會。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文說，2016年政府高喊能源轉型，承諾10年內大幅減煤，但如今中火仍是全國最大的燃煤電廠，南部火力機組一再延役，燃煤用量不降反升，這不是轉型改革，而是拖延與跳票，中南部長期支持民進黨，卻也長期成為燃煤汙染最大的承受者，這樣的能源政策公平嗎？能源轉型從來就不是選擇題，而是責任。

監督施政聯盟執行長許心欣強調，在全台燃氣發電持續擴張下，中火2020年減煤4成後，用煤量就一直停滯於1200萬噸左右長達5年，直至2025年才降至1100萬噸，恐是燃煤能源占比目標未能達成的重要因素。希望中火今年做到燃煤減半，期望用煤量能降至900萬噸，再次降低燃煤空汙對中南部居民的健康危害。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明說，2015年蔡英文定錨了「532」能源配比，即燃氣50%、燃煤30%、綠能20%，南台灣民眾期待能終結長期以來南電北送、南部發電、全台享用的區域不公。然而10年期限已到，看到的卻是承諾跳票的危機，燃煤占比若無法如期下降，這不只是冷冰冰的數據延宕，更是對台南及南部鄉親健康呼吸權的極大輕視。

本場記者會也上演馬年賀歲的行動劇，與會民眾帶著賴總統、行政院長卓榮泰，以及立法院長韓國瑜的面具，以馬年賀新春的對聯，要求體恤民間疾苦，在今年落實燃煤發電占比27%的政策承諾。

民間團體今召開記者會，以行動劇痛批2025年燃煤27%的政策承諾跳票，罔顧人民呼吸權。記者李柏澔／攝影
民間團體今召開記者會，以行動劇痛批2025年燃煤27%的政策承諾跳票，罔顧人民呼吸權。記者李柏澔／攝影

能源政策 蔡英文

