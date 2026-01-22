機密資料攜出綠營告發 黃國昌：法盲秀下限 檢不起訴後別躲起來

民眾黨立委黃國昌日前出席立院外交國防委員會秘密會議，稱不小心攜出國防機密資料，前後時間不到30秒。民進黨立院黨團在調閱監視器後，指黃國昌共消失在攝影機外42秒做了什麼？並在今日赴北檢告發黃國昌。黃國昌表示，一群法盲要刻意炒作這個議題，等到檢察官做出不起訴處分，千萬不要躲起來。

民眾黨團書記長陳培瑜在臉書發文表示，她上午代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反「國家機密保護法」與「刑法」相關規定。

陳培瑜說，根據昨日她向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達 1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角。而在這段期間，清楚可見黃國昌的助理隨身攜帶手機。在這消失的42秒 裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？

陳培瑜說，她認為最遺憾的是，黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡，都做了些什麼，反而一再指稱他人「操作抹黑」。她想敬告黃國昌，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線。也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

黃國昌受訪時反嗆，民進黨這群人非常可笑，「昨天不是告了？今天又要告了。」

黃國昌還說，針對這一群法盲要刻意炒作這個議題，「我的奉勸是在立法院裡面，好好做一個立委應該做的事情，不要一天到晚在那邊秀下限。」

黃國昌表示，民進黨想要對黃國昌濫行告訴，「等到檢察官做出不起訴處分，再添一筆他們被狠狠打臉的時候，到時候也千萬不要躲起來喔。」