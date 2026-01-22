快訊

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

機密資料攜出綠營告發 黃國昌：法盲秀下限 檢不起訴後別躲起來

聯合報／ 記者林銘翰張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團書記長陳培瑜在臉書發文表示，她上午代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反「國家機密保護法」與「刑法」相關規定。 圖取自陳培瑜臉書
民眾黨團書記長陳培瑜在臉書發文表示，她上午代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反「國家機密保護法」與「刑法」相關規定。 圖取自陳培瑜臉書

民眾黨立委黃國昌日前出席立院外交國防委員會秘密會議，稱不小心攜出國防機密資料，前後時間不到30秒。民進黨立院黨團在調閱監視器後，指黃國昌共消失在攝影機外42秒做了什麼？並在今日赴北檢告發黃國昌。黃國昌表示，一群法盲要刻意炒作這個議題，等到檢察官做出不起訴處分，千萬不要躲起來。

民眾黨團書記長陳培瑜在臉書發文表示，她上午代表民進黨立法院黨團到地檢署，正式告發黃國昌涉嫌重大違反「國家機密保護法」與「刑法」相關規定。

陳培瑜說，根據昨日她向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達 1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角。而在這段期間，清楚可見黃國昌的助理隨身攜帶手機。在這消失的42秒 裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？

陳培瑜說，她認為最遺憾的是，黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡，都做了些什麼，反而一再指稱他人「操作抹黑」。她想敬告黃國昌，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線。也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

黃國昌受訪時反嗆，民進黨這群人非常可笑，「昨天不是告了？今天又要告了。」

黃國昌還說，針對這一群法盲要刻意炒作這個議題，「我的奉勸是在立法院裡面，好好做一個立委應該做的事情，不要一天到晚在那邊秀下限。」

黃國昌表示，民進黨想要對黃國昌濫行告訴，「等到檢察官做出不起訴處分，再添一筆他們被狠狠打臉的時候，到時候也千萬不要躲起來喔。」

黃國昌 國防 機密

延伸閱讀

黃國昌：民眾黨版軍購特別條例周末定稿 民進黨恐哭鬧沒1.25兆

黃國昌：卓榮泰說辯論馬上龜縮 賴清德是不是考慮親自上陣

綠委猛K黃國昌帶走機密…醫剖析綠盤算 向他喊話下一步

黃國昌嗆卓榮泰先叫戰再龜縮出一張嘴 要賴總統公開辯論軍購特別條例

相關新聞

否認賴總統將赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍：兩國關係可期待

日前曾有美媒報導，賴清德總統有意出席前友邦宏都拉斯新總統阿斯夫拉本月27日舉行的就職典禮。外交部長林佳龍今天否認並表示，...

外界質疑博士學位 而非碩士學位…台肥背書陳右欣學歷 藍批偷換概念

台肥新任總經理陳右欣不僅爆出夫家牽扯濫倒汙泥案，近期更傳出涉入買博士學位疑雲。台肥公司昨發聲明，強調陳提交董事會審議的學...

身障權法修法朝野立委關注「通用設計」 執行細節待討論條文再度保留

立法院社福及衛環委員會21日至22日接續審查「身障權法」，包括自立生活、通用設計等關鍵條文，均保留處理。立委羅廷瑋等人提...

基隆火災勇消救人殉職 卓榮泰致哀

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑今天清晨冒險進入火場救人，不幸殉職，行政院長卓榮泰今在行政院會中，對這項不幸消息表達遺憾...

轟煤電27%政策跳票 民團：虧欠給民進黨3次執政機會

前總統蔡英文2021年3月臉書貼文指出，台灣的能源轉型方向為展綠、增氣、減煤、非核，其中燃煤發電的占比預計2025年下降...

國民年金給付政院要拉到5千 逾176萬人受惠 預算年增860億

繼老農津貼新制後，行政院會今拍板國民年金新制，包含老年年金基本保證每月調升至5000元，身障基本保證年金提高至6715元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。