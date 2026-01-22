黃國昌：民眾黨版軍購特別條例周末定稿 民進黨恐哭鬧沒1.25兆

針對1.25兆元對美軍購特別條例，國防部長顧立雄提出機密專案報告，外界好奇在野黨是否堅持自提版本。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨團將在周末舉行諮詢會議，「在野黨一片好意，民進黨可能又會哭鬧沒有1.25兆元。」

立法院外交及國防委員會本周邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，針對民眾黨團、國民黨團接連喊出自提軍購特別條例草案，顧立雄當時受訪時回應，「行政院版可以進行修正，沒有必要黨團各提版本。」

針對在野黨團自提軍購特別條例版本，黃國昌今天在立法院受訪時表示，自己還在等賴清德總統出來公開辯論，「如果多數台灣人民認為他講得有道理，民眾黨團就支持行政院版本」，民進黨到底是要讓國家繼續前進，還是想要讓國家持續空轉內耗。

黃國昌說，行政院長卓榮泰先是出來叫陣，在野黨立委接招後又龜縮回去，現在恐怕就是賴總統親自上陣的時候。

黃國昌表示，民眾黨團早已準備好相關版本，周末將進行最後一次諮詢會議，「等到諮詢會議過後就會定稿了」，面對在野黨的一片好心，想要解決問題讓國家繼續往前走，民進黨可能又會像小孩一樣哭鬧，「不能給這麼少、沒有1.25兆元就不要」，如同他們面對今年度總預算相關爭議。