鍾佳濱：國會就是最大政策辯論平台 在野快將總預算付委審查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊，有這麼多媒體報導，難道還要另外去電視台租頻道、租時段嗎。圖／聯合報系資料照片
今年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，在野聯手抽出TPASS等多項新興預算先行審查，再掀朝野攻防；行政院長卓榮泰昨天下午拋出「公開辯論」，引發討論。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊，有這麼多媒體報導，難道還要另外去電視台租頻道、租時段嗎？

鍾佳濱指出，在野黨立委真的薪水小偷、不幹正事，為什麼立院正在延會，一個月要燒掉多少人民納稅錢，卻放著最大政策辯論平台不使用，這真的放著自己該做的事情不做，到處找人單挑，尤其最喜歡找人單挑的民眾黨主席黃國昌。

鍾佳濱呼籲，藍白不要只想著花拳繡腿作秀，應該讓總算盡快付委，讓行政院長卓榮泰到國會殿堂，讓全台灣人民看見，在野黨為什麼只願先行動支2%總預算，還是擋下高達98%預算。

行政院 鍾佳濱

