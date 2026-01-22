否認賴總統將赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍：兩國關係可期待

日前曾有美媒報導，賴清德總統有意出席前友邦宏都拉斯新總統阿斯夫拉本月27日舉行的就職典禮。外交部長林佳龍今天否認並表示，阿斯夫拉27日才就職，才有權決定外交事務；但他強調，「在1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展。」

林佳龍上午接受廣播節目專訪，被問及賴總統是否將出席阿斯夫拉就職典禮，他表示，阿斯夫拉當選後，1月27日才就職，才有權決定外交事務。林佳龍說，阿斯夫拉當選後也到了華府，見了美國國務卿盧比歐，美國也對阿斯夫拉很支持，台灣也是美國的盟友。

對於我國是否可能與宏都拉斯恢復邦交，林佳龍說，阿斯夫拉競選時有提出未來外交上有三個重要盟邦，美國、以色列以及台灣。他認為，阿斯夫拉有整體的外交政策，台灣是其不可或缺的一環，阿斯夫拉提及台灣過去對宏國帶來非常多效益，現在我國推動榮邦計畫，宏國也都有看到，美國也很積極回到西半球的政策。

林佳龍強調，相信在諸多主客觀因素下，在1月27日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展。他也說，台灣跟宏都拉斯才斷交三年，雙方很多人脈、互動都還很熱烈。

林佳龍提及，我國目前與12個邦交國的關係都穩固，除了宏都拉斯，大家較常討論我國與索馬利蘭的關係，我國在2020年就在索馬利蘭設立代表處，功能等同大使館，索馬利蘭也在台灣有代表處。這些實質關係發展，各國也很有印象，我國幫忙索馬利蘭布建農業、醫療、道路、海巡等，都已經有一些布局。

至於賴總統今年是否要出訪，林佳龍說，賴總統一年前去了南太三個邦交國；對於出訪事宜，外交部都會再一一安排，除了國事訪問，也有些適當的節慶、典禮，如果有其他國家政要也到，功能會更好，「我們確實有規畫」。

林佳龍說，至於過境美國，相信是水到渠成，「我們就是做好準備」，因為我國很多邦交國在拉丁美洲，過境美國也是很自然的事情，但目前還沒有到要決定哪一個國家、什麼時間，但外交部都會持續做好規劃，一有決定會由總統府對外宣布。