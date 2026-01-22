美駐瓜國大使館曬議員與台灣大使合照 強調聯手抗中

快訊

中央社／ 華盛頓21日專電

美眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾近日率跨黨派議員團出訪瓜地馬拉，與瓜國總統討論抵制中國脅迫。美國駐瓜國大使館公開穆勒納爾與台灣大使張俊菲的合照，強調聯手對抗中共惡意影響。

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）今天於社群X推文表示，穆勒納爾（John Moolenaar）率跨黨派代表團訪問瓜地馬拉，這是台灣在中美洲最堅定的盟友之一。

「多年來，中國一直利用經濟槓桿試圖拉攏瓜地馬拉遠離台灣，但瓜地馬拉在支持台灣方面始終堅定不移。代表團會見總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）及其內閣成員，討論如何延續這一夥伴關係並抵制中國經濟脅迫」，委員會寫道。

美國駐瓜地馬拉大使館今天下午也公開穆勒納爾與張俊菲的合照，並於推文中指出，這場會晤強化雙方共同反制中國共產黨在中美洲惡意影響的合作。

除了實地訪問台灣邦交國，美國國會近年也以推動法案助台固邦交。美國聯邦參議院外交委員會29日將審議的多項法案中，就包含「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）。

這項法案授權行政部門提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣38億元）的基金，供行政部門援助台灣遭受中共施壓的邦交國及非官方夥伴。

根據法案，能申請基金的國家需符合數項資格，包括與台灣維持邦交，或明顯強化與台灣的非正式關係、因與台灣的關係受到中國脅迫，及缺乏經濟或政治能力，且在沒有美國支持的情況下，無法有效因應中國壓力。

提案參議員之一、共和黨的匡希恆（John Curtis）去年透過聲明表示，美國不能允許其他國家成為中國施壓行動的犧牲品。這項法案協助各國在面對中共時保持堅定立場，並強化與台灣的關係。

瓜地馬拉 美國 法案

