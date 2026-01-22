聽新聞
外界質疑博士學位 而非碩士學位…台肥背書陳右欣學歷 藍批偷換概念

聯合報／ 記者葉冠妤鄭媁／台北報導
台肥公司新任總經理陳右欣。圖／聯合報系資料照片
台肥公司新任總經理陳右欣。圖／聯合報系資料照片

台肥新任總經理陳右欣不僅爆出夫家牽扯濫倒汙泥案，近期更傳出涉入買博士學位疑雲。台肥公司昨發聲明，強調陳提交董事會審議的學經歷文件，經查核後確認皆屬真實，但未說明是否曾購買假學歷。

國民黨發言人牛煦庭質疑，外界質疑的是陳右欣的博士學位，而非台肥官網公告的碩士學位，假學位爭議不論有意或被騙，都顯示個人判斷或操守出現問題，如今台肥還要替其個人學經歷爭議發聲明，根本是轉移焦點、混淆視聽；立委賴士葆說，陳右欣爭議連環爆，黨內地方勢力也有雜音，賴清德總統對「台南幫」酬庸卻一意孤行、笑罵由人。

陳右欣日前遭爆涉及南榮科大前校長黃甫九天販售假學位案，根據法院判決指出，「陳右欣」以受害人身分證稱，報名「英培爾大學農業科學系博士學位」，二○一四年付現金卅幾萬元學費，當時斷斷續續上課約半年，沒有每一堂都到；之後拿到成績單、博士論文、論文口試通過證書，但她沒參加口試，也沒撰寫論文。

根據台肥官網所載，陳右欣登載的學歷為中正大學政治學研究所碩士，與遭質疑的海外博士學位無關。對於是否為假學位案的當事人？陳右欣日前受訪表示，「自己學歷向來只載明中正大學政治學研究所碩士」，並未正面回應。台肥表示，對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益的行為，深表遺憾，並保留法律追訴權。

國民黨指出，朝野立委曾呼籲陳右欣應出面說明，明明是個人爭議，卻躲在台肥背後要公司發聲明，不敢站出來捍衛自己名譽。對於台肥表示陳右欣學歷查核屬實，也遭批是「偷換概念」。

牛煦庭表示，陳右欣的學歷問題是一回事，但其資歷專業是否足以勝任，更該受社會公評；國營事業內部也不是沒有勤勤懇懇、從基層歷練上來的專業人才，若每次高層管理都要從其他地方派任，而且才剛發布，就先要幫她處理一堆負面新聞，難保不會寒了基層的心。

