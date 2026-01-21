傳總統府周五派「司法界謝宜容」任司法院秘書長 高院深夜急說沒霸凌

外傳總統府星期五將派任70歲、屆退的台灣高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，高金枝霸凌女法官的過往遭披露，她「抽檢」女法官審判中的詐欺案，也遭質疑侵害審判獨立。高院憂心高金枝仕途，21日深夜10點38分緊急發新聞稿，指女法官「不習慣被貼近關切」；司法院也在10點55分稱要調閱業務視導紀錄，才知道有無抽查女法官的案件。

遭高金枝霸凌的女法官工作積極、判決品質佳，未結案件長期維持僅有10餘件，但高金枝卻指定業務檢查女法官「尚未宣判、仍在審理中」的特定案件，要求說明，女法官覺得疑惑，但仍如實回報。依照實務慣例，司法院通常會針對「已結案」案件業務檢查，當時卻挑選女法官「未結案」案件審查。

女法官的女兒生病住進加護病房時，高金枝竟然譏諷「就是妳個性這麼急，妳女兒才會這樣」，女法官身心受創，至今已接受8次心理諮商。

高金枝的行徑曝光後，輿論譁然，尤其勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉霸凌，下屬在辦公室輕生，她遭彈劾、正移送懲戒法院，法界質疑高金枝是「司法界謝宜容」，更質疑「霸凌仔也可以當司法院秘書長？」

高院深夜表示，司法院針對各法院案件審理程序及法官是否辧案遲滯不進行所實施的例行性抽檢，已結或未結案件都會納入檢查範圍，並無干預審判情事，因檢查結果有就審期日不足7日的情形，高金枝因此借用與各庭法官交流時，提醒法官們要重視當事人7日就審期日權利，希望法官們「有則改之，無則勉之」。

對於遭控言語霸凌，高院聲稱高金枝是「關心法官健康之立場，會借與法官見面聊天之機會，就生活方式向法官提出若干建言」，希望法官能在工作與生活之間取得適當平衡，勿因過於緊湊的工作節奏影響個人健康及家庭生活。因「該名女法官不習慣被貼近關切」，或因院長情詞急切，才讓女法官「誤認」遭不當對待、感到不甚舒服。

不過高院稱高金枝「主動前去向該名女法官說明及表達歉意，並獲該名法官當面諒解」，事實上她的嘴裡卻吐出「我不知道妳那麼玻璃心耶」，讓女法官再感到痛心。