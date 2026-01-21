傳總統府周五派「司法界謝宜容」任司法院秘書長 高院深夜急說沒霸凌

聯合報／ 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導
台灣高等法院院長高金枝（右）涉霸凌女法官。圖／聯合報系資料照
台灣高等法院院長高金枝（右）涉霸凌女法官。圖／聯合報系資料照

外傳總統府星期五將派任70歲、屆退的台灣高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，高金枝霸凌法官的過往遭披露，她「抽檢」女法官審判中的詐欺案，也遭質疑侵害審判獨立。高院憂心高金枝仕途，21日深夜10點38分緊急發新聞稿，指女法官「不習慣被貼近關切」；司法院也在10點55分稱要調閱業務視導紀錄，才知道有無抽查女法官的案件。

遭高金枝霸凌的女法官工作積極、判決品質佳，未結案件長期維持僅有10餘件，但高金枝卻指定業務檢查女法官「尚未宣判、仍在審理中」的特定案件，要求說明，女法官覺得疑惑，但仍如實回報。依照實務慣例，司法院通常會針對「已結案」案件業務檢查，當時卻挑選女法官「未結案」案件審查。

女法官的女兒生病住進加護病房時，高金枝竟然譏諷「就是妳個性這麼急，妳女兒才會這樣」，女法官身心受創，至今已接受8次心理諮商。

高金枝的行徑曝光後，輿論譁然，尤其勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉霸凌，下屬在辦公室輕生，她遭彈劾、正移送懲戒法院，法界質疑高金枝是「司法界謝宜容」，更質疑「霸凌仔也可以當司法院秘書長？」

高院深夜表示，司法院針對各法院案件審理程序及法官是否辧案遲滯不進行所實施的例行性抽檢，已結或未結案件都會納入檢查範圍，並無干預審判情事，因檢查結果有就審期日不足7日的情形，高金枝因此借用與各庭法官交流時，提醒法官們要重視當事人7日就審期日權利，希望法官們「有則改之，無則勉之」。

對於遭控言語霸凌，高院聲稱高金枝是「關心法官健康之立場，會借與法官見面聊天之機會，就生活方式向法官提出若干建言」，希望法官能在工作與生活之間取得適當平衡，勿因過於緊湊的工作節奏影響個人健康及家庭生活。因「該名女法官不習慣被貼近關切」，或因院長情詞急切，才讓女法官「誤認」遭不當對待、感到不甚舒服。

不過高院稱高金枝「主動前去向該名女法官說明及表達歉意，並獲該名法官當面諒解」，事實上她的嘴裡卻吐出「我不知道妳那麼玻璃心耶」，讓女法官再感到痛心。

法官 司法院 霸凌

延伸閱讀

張雁名遭霸凌「抽屜塞廚餘」留陰影！昔日主謀竟裝沒事「求帶出道」 他怒轟：厚顏無恥

院長高金枝傳霸凌女法官 高院：誤會冰釋未接獲申訴

霸凌仔當司法院秘書長？高金枝譏諷女法官昏迷病女 害她崩潰諮商8次

女兒遭霸凌 徐乃麟事隔9年再度向唐從聖道歉「是我涵養不夠」

相關新聞

外界質疑博士學位 而非碩士學位…台肥背書陳右欣學歷 藍批偷換概念

台肥新任總經理陳右欣不僅爆出夫家牽扯濫倒汙泥案，近期更傳出涉入買博士學位疑雲。台肥公司昨發聲明，強調陳提交董事會審議的學...

立院彈劾審查 在野舉袁世凱立牌 諷總統缺席

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院昨起舉行全院委員會審查，今天繼續審查。但賴總統拒絕列席，審查會成了朝野立委「各...

賴總統彈刻案 藍白盼找到14位良心綠委

立法院昨天舉行全院委員會，審查在野黨所提總統彈劾案。民眾黨立委黃國昌表示，賴清德總統宣稱在野黨「浪費時間」，立法院的提議...

協助內亂判23年 南韓前總理韓悳洙當庭被捕

韓聯社等外媒廿一日報導，南韓首爾中央地方法院宣判，前國務總理韓悳洙因協助前總統尹錫悅短暫實施戒嚴等罪行，處有期徒刑廿三年...

傳總統府周五派「司法界謝宜容」任司法院秘書長 高院深夜急說沒霸凌

外傳總統府星期五將派任70歲、屆退的台灣高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，高金枝霸凌女法官的過往遭披露，她「抽檢」女法...

接見華府智庫 賴總統：打造台灣之盾、深化台美各領域合作

賴清德總統今接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團時表示，台灣持續提升國防預算與自我防衛能力，將打造「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。