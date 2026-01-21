GCTF通訊韌性研習營登場 美國務院副助卿來台與會

快訊

中央社／ 台北21日電

「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化通訊基礎設施韌性」國際研習營今天開幕，26國政府官員、專家以及產業代表齊聚台北，美國國務院副助卿孔如璞也出席與會，就通訊基礎設施等議題進行交流。

外交部晚間發布新聞稿指出，為提升通訊體系的安全性與應變能力，外交部、交通部、數位發展部與美國、日本、澳洲、加拿大及英國等駐台機構合作，於21日至23日在台北舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）強化通訊基礎設施韌性」國際研習營。邀請來自26國、超過190位政府官員、專家學者及產業代表參與，就強化通訊基礎設施韌性與確保關鍵網路安全穩定運作等議題進行交流。

外交部表示，研習營開幕典禮邀請交通部長陳世凱、數位發展部常務次長葉寧、美國國務院副助卿孔如璞（Robert Koepcke）及日本台灣交流協會代表片山和之致詞。活動內容以強化通訊基礎設施韌性為主軸，涵蓋天然災害、資安威脅、地緣政治風險及設施老化等挑戰，並從政策與治理、國際合作及公私協力等面向，探討海底電纜防護與修復，以及地面、高空與衛星通訊等重要議題。

外交部說明，活動期間透過個案研析與討論，促進政府、產業與學研界交流，分享海底電纜保護、事故應變、替代性通訊技術及跨部門與國際合作等實務經驗，並安排參訪台灣重要通訊與數位基礎設施。

美國在台協會（AIT）也透過新聞稿表示，這次GCTF國際研習營與會者將參訪台灣太空中心及宜蘭頭城海纜登陸站，實地了解台灣為強化通訊與數位基礎設施韌性，所採取的措施與實務經驗。

