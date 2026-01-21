接見華府智庫 賴總統：打造台灣之盾、深化台美各領域合作

賴清德總統今接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團時表示，台灣持續提升國防預算與自我防衛能力，將打造「台灣之盾」先進防空系；期盼未來持續深化台美、台歐在安全、經貿與科技等各領域合作，維護台海及區域和平穩定。

GMF會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）表示，台灣議題並非區域問題，而是全球性議題，同時也關係到整體盟友體系的可信度。

賴總統致詞時表示，本月馬歇爾基金會基金會發表重要的研究報告，從經濟、軍事、社會以及國際層面分析，如果中國對台灣發動戰爭將付出極大成本，並主張國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心。賴總統表示，民主國家唯有團結合作，才能發揮集體智慧和力量，抵抗威權主義對外擴張，共同捍衛民主自由價值。

賴總統指出，台灣今年度國防預算將超過GDP 3%，並將在2030年前達到GDP 5%；也提出400億美元國防特別預算，打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大台灣國防工業。

賴總統提到，美國川普政府去年年底宣布111億美元對台軍售，並在新版「國家安全戰略」指出，美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要目標。歐盟對外事務部也在去年底中國對台軍演後，重申臺海和平穩定對區域及全球安全繁榮的重要性，對此都要表達最誠摯的感謝。

賴總統指出，除了軍事合作，目前台美關稅談判已經底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。另外，過去4年台灣在歐洲的投資總額，已超過過去40年總和；未來台灣將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業以及供應鏈韌性領域繼續擴大合作，也期待訪賓持續協助台灣深化與歐洲國家的連結。

霍雪芙表示，賴總統所談到的多項議題正是訪團高度關注的重點，特別是不同領域之間的交集。霍雪芙指出，當前國家安全與經濟安全高度交織，並與科技創新密切相關，而台灣正是這種交集的最佳例證之一。

霍雪芙總結指出，第一，印太安全與台灣海峽的穩定對跨大西洋安全乃至全球安全都至關重要，這不僅關乎經濟韌性，也關乎全球供應鏈以及嚇阻能力。近年來美國與歐洲盟友投入程度也持續提升。第二，台灣議題並非區域問題，而是全球性議題，同時也關係到整體盟友體系的可信度。第三，關鍵在於如何在重要議題上強化彼此夥伴關係，包括經濟安全、關鍵基礎設施、資安以及國防相關的技術創新。最後，期待與台灣進一步深化雙方夥伴關係。

馬歇爾基金會訪團包括前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德（James Everard）、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊（Marik A. String）、GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼（Daniel Kliman）、GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等。